Fedez da Mara Venier parla della depressione e confessa di aver pensato al suicidio: commozione a Domenica In

È un Fedez a cuore aperto quello che si è confessato a Domenica In ospite di Mara Venier. Il marito di Chiara Ferragni ha parlato dei progetti di solidarietà, della sua famiglia, della malattia che l’ha ridotto in fin di vita e della sua lotta contro la depressione.

Fedez a Domenica In

“Se oggi sono ancora qua e non sono andato oltre è per la mia famiglia. Il dolore a volte è talmente forte che pensi pure a dei gesti estremi per mettervi fine…”, ha detto il rapper commuovendosi.

Anche la conduttrice si è lasciata trasportare dall’emozione ascoltando le parole di Fedez nel corso della lunga intervista registrata.

Fonte foto: ANSA

La paura dopo la malattia

Fedez ha poi confessato di avere tuttora “tanta” paura per il tumore al pancreas e per le complicanze dell’asportazione. Ma ha ribadito che “non bisogna trascurare la mente…vanno di pari passo con il corpo, a volte la mente è una prerogativa più importante”.

L’utilizzo di alcuni farmaci ha messo a rischio il suo benessere mentale: “Dormivo poco, uscivo sempre. Associato ad una cura farmacologica… giustamente… perché se non stai bene è giusto che vai da uno specialista”.

“Mi sono ritrovato a prendere più di sette psicofarmaci tutti insieme, il mio approccio non è stato dei migliori. Fai cose strambe… e io le ho fatte… ho messo a rischio la stabilità della mia famiglia“.

Il crollo dopo Sanremo

“Dopo Sanremo, se non fosse già stato evidente, ero nel culmine della mia poca lucidità“, ha detto il rapper.

“Dopo qualche settimana la mia bocca smette di funzionare. Non riuscivo più a parlare. Stoppo tutti i medicinali insieme, ho avuto effetto rebound per due settimane senza riuscire a camminare con sudori freddi e disorientamento”.

“Ma la più grande difficoltà – ha detto – è venuta quando non avevo più farmaci e sono caduto in una depressione profonda“.

“E come se ne esce?”, gli ha chiesto Mara Venier.

“Se ne esce – ha risposto Fedez – facendosi seguire dagli specialisti. Un percorso che in Italia è ancora un privilegio. Deve essere un diritto per tutti“.

Così ha detto il rapper che recentemente, dagli studi di Che tempo che fa su Nove, ha speso parole a favore del bonus psicologo reso strutturale dal governo Meloni.

A metà novembre una battuta di Morgan sulla depressione di Fedez pronunciata durante una puntata di X Factor ha suscitato un polverone.

Fedez in Rai dopo il caso Belve

Per Fedez l’intervista a Domenica In è una parziale rivincita, dopo le recenti polemiche per la sua mancata partecipazione a Belve di Francesca Fagnani.

Il video presente in questo articolo è estratto dall’intervista resa da Fedez a Domenica In su Rai 1. La puntata è visionabile su https://www.raiplay.it/