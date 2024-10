Fedez contro Valerio Staffelli dopo il Tapiro di Striscia la Notizia per i legami con gli ultras arrestati

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un altro Tapiro d’oro a Fedez, stavolta non apprezzato. Il cantante, raggiunto dall’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli dopo l’arresto di Christian Rosello e Islam Hagag (alias Alex Cologno) nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria sugli ultras di Milan e Inter, ha reagito male e si è subito scaldato, minacciando querela. I due erano guardie del corpo dell’artista milanese e della sua famiglia e spesso comparivano nelle foto pubblicate sui social.

L’amico e il bodyguard di Fedez arrestati

Fra gli ultrà delle curve di Inter e Milan arrestati nel corso della retata di lunedì 30 settembre c’erano anche due amici del rapper (del tutto estraneo alle vicende che hanno portato agli arresti): il bodyguard Christian Rosiello e Islam Hagag, conosciuto anche come Alex Cologno.

I loro nomi erano già apparsi nelle cronache: ben prima della separazione da Chiara Ferragni, si vociferava in merito a presunte compagnie chiacchierate del rapper, che sarebbero state oggetto di discussioni accese in famiglia.

Fonte foto: ANSA Fedez al Salone del libro di Torino

Rosiello, inoltre, aveva fatto parlare di sé la scorsa primavera, in occasione della rissa avvenuta al locale The Club di via Moscova a Milano, in cui Fedez avrebbe aggredito il personal trainer dei vip Cristiano Iovino. I fatti risalgono alla notte fra il 21 e il 22 aprile.

In seguito all’aggressione, per un po’ Fedez si era allontanato da Hagag e Rosiello, ma in estate la frequentazione era ricominciata.

Entrambi lo avevano seguito durante le vacanze e i concerti in Sardegna, talvolta in veste di guardie del corpo e talvolta in veste di amici.

Il Tapiro consegnato dall’inviato di Striscia Valerio Staffelli

Raggiunto da Staffelli per la consegna del Tapiro d’oro (la puntata andrà in onda nella serata di martedì 1° ottobre), Fedez non l’ha presa bene e ha minacciato azioni legali nei confronti dell’inviato: “Adesso ti becchi una bella querela, io non sono indagato di niente“.

Poi, incalzato a proposito della presunta relazione aperta con Chiara Ferragni – secondo quanto sostenuto da Taylor Mega – l’ex marito dell’influencer se n’è andato dicendo: “Ci sentiamo dopo”.

Per Fedez si tratta del 14esimo Tapiro d’oro ricevuto.

Anche Emis Killa comparso nelle carte dell’inchiesta

Nel frattempo, anche il nome di Emiliano Rudolf Giambelli, in arte Emis Killa, è comparso nelle carte dell’inchiesta ultras.

Il rapper milanese di 34 anni non risulta indagato. Tuttavia, la sua abitazione sarebbe stata perquisita, in quanto in “rapporti” con il capo ultras del Milan Luca Lucci.