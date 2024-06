Fedez apre un profilo su OnlyFans per lanciare Sexy Shop: l'annuncio del cantante, quali contenuti pubblicherà

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Fedez sarà uno dei primi artisti italiani ad approdare sulla piattaforma OnlyFans, nota per la pubblicazione di contenuti osé. Ma il rapper non posterà nulla di esplicito, usando il profilo per la promozione del suo ultimo brano, dal titolo Sexy Shop.

Fedez apre un profilo OnlyFans

In Italia OnlyFans è nota quasi esclusivamente come piattaforma in cui è possibile acquistare contenuti hot a pagamento.

Negli Stati Uniti, OnlyFans è utilizzata da vip e artisti anche con finalità meno osé: per offrire contenuti esclusivi ai propri fan.

E lo stesso è intenzionato a fare Fedez, che, alle 14:00 di martedì 25 giugno, attraverso Instagram lancia il proprio nuovo profilo OnlyFans.

Qui, pubblicherà – previo pagamento di un abbonamento, così come previsto dal social – backstage dei suoi video e scorci sul processo creativo che precede la creazione di un nuovo album.

Dell’OnlyFans di Fedez si parlava da qualche giorno, dopo l’annuncio di Giuseppe Cruciani nel programma radiofonico La Zanzara.

E lo stesso rapper aveva lanciato degli indizi, mostrandosi con una t-shirt con il logo della piattaforma e facendo indossare una bandana brandizzata al nuovo cane Silvio.

Il nuovo brano Sexy Shop

Lo scopo principale del nuovo profilo OnlyFans dell’ex marito di Chiara Ferragni è la promozione del singolo Sexy Shop, realizzato in featuring con il trapper Emis Killa.

Già al party organizzato per il release ufficiale del brano erano presenti numerose OnlyFanser, ingaggiate appositamente per l’occasione.

Il testo della nuova hit aveva destato scalpore e curiosità per i chiari riferimenti all’ex moglie Chiara Ferragni.

Un po’ come aveva già fatto Shakira con Piqué, Federico Lucia nella sua revenge song parla della moglie come di “un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato KO”.

Ancor più controversa la strofa sui cui, su TikTok, ha ballato la nuova fiamma del rapper, la giovane modella francese Garance Authié:

Una vita in salita, una storia infinita

Che poi è finita, ho male alle dita

Perché farci del male? È una fede nuziale

Con il foro d’uscita

Per ogni tua amica assetata di fama

Eri acqua sorgiva

Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita