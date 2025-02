Fedez a Sanremo 2025 con gli occhi completamente neri: "Ho messo le lenti", il riferimento alla sua canzone

Non sono passati inosservati gli occhi completamente neri di Fedez durante il green carpet di Sanremo 2025. Il rapper milanese ha catturato l’attenzione del pubblico scatenando speculazioni tra i fan e commenti sui social. Mentre alcuni si interrogavano su possibili problemi fisici, Fedez ha spiegato con nonchalance che si trattava semplicemente di lenti a contatto nere, un dettaglio estetico legato al tema della sua canzone “Battito”.

Fedez a Sanremo 2025: il significato degli occhi neri

Fedez ha spiegato durante il podcast “Pezzi” il motivo del suo look inedito, sottolineando come le lenti a contatto nere fossero parte di una preparazione accurata per le prove generali. L’obiettivo era quello di richiamare il testo della sua canzone, in cui si menziona il concetto di “guerra dei mondi” riflessa negli occhi.

Essendo la prima volta che indossava questo tipo di lenti, un imprevisto ha complicato la situazione: il rapper ha dimenticato il portalenti, il che gli ha impedito di rimuoverle prima di sfilare sul green carpet.

Fonte foto: ANSA

Fedez davanti al Teatro Ariston di Sanremo

Questo dettaglio, apparentemente casuale, ha finito per rafforzare il legame tra il suo look scenico e il messaggio musicale, attirando l’attenzione mediatica anche al di fuori del contesto strettamente musicale.

Il timore dei fan

Nonostante le spiegazioni del rapper, sui social molti fan hanno espresso preoccupazione per le sue condizioni fisiche e mentali, ricordando i suoi precedenti legati alla depressione.

Per alcuni, il look potrebbe essere parte di una strategia comunicativa volta a catturare l’attenzione mediatica, mentre altri ipotizzano che possa rappresentare uno stato emotivo più complesso.

Tuttavia, Fedez ha rassicurato il pubblico dichiarando di sentirsi bene e pronto ad affrontare il palco dell’Ariston.

Valanga di meme e ironia sui social

Come spesso accade in situazioni simili, il look di Fedez ha scatenato una vera e propria ondata di meme.

Le sue immagini con gli occhi completamente neri sono diventate virali in pochi minuti, accompagnate da battute che andavano dal paragone con personaggi di film horror a ipotesi fantasiose su un possibile debutto nel mondo del cosplay.

Se da un lato l’ironia ha dominato le discussioni online, dall’altro l’evento ha confermato la capacità del rapper di sfruttare ogni occasione per trasformarsi nel centro della scena, suscitando emozioni contrastanti ma sempre forti.