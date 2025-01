FedEx accusata di frode, "78 milioni di contributi non versati ai lavoratori": come avrebbe aggirato il Fisco

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La multinazionale FedEx è al centro di un’inchiesta per frode fiscale, con accuse che riguardano il mancato versamento di 78 milioni di euro di contributi previdenziali. Secondo la Procura di Milano, l’azienda avrebbe utilizzato un sistema di cooperative “serbatoio” per abbattere i costi del lavoro, evitando il pagamento delle imposte e dei contributi. La Guardia di Finanza ha disposto un sequestro preventivo per oltre 46 milioni di euro.

La presunta frode fiscale di FedEx

Come riporta Ansa, le indagini coordinate dai pm Paolo Storari e Valentina Mondovì hanno fatto emergere l’uso sistematico di società cooperative per gestire la forza lavoro senza rispettare le normative fiscali e previdenziali.

Il meccanismo prevedeva che i lavoratori venissero assunti da cooperative “serbatoio”, che però non versavano i contributi all’Inps e all’Agenzia delle Entrate. Questo ha permesso a FedEx di beneficiare di un costo del lavoro artificiosamente ridotto, senza assumere direttamente i lavoratori e senza versare i contributi dovuti.

Fonte foto: ANSA

Secondo la Guardia di Finanza, 32 società sarebbero state coinvolte nello schema illecito, e oltre 30.000 lavoratori avrebbero prestato servizio sotto questo sistema. Tra questi, 3.000 dipendenti avrebbero subito il cosiddetto “fenomeno della transumanza”, ovvero il continuo passaggio da una cooperativa all’altra per eludere i controlli e proseguire con la frode.

Il sequestro da 46 milioni di euro

Gli inquirenti hanno disposto un sequestro preventivo d’urgenza per 46,6 milioni di euro, ritenuti il profitto della frode fiscale, e hanno identificato i principali responsabili del sistema.

Tra gli indagati figurano:

Stefania Pezzetti , dirigente di FedEx Express Italy Srl , responsabile delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2022-2023.

, dirigente di , responsabile delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2022-2023. Jan Bernd Haaksman, anch’egli dirigente della società, con un ruolo chiave nell’amministrazione della filiale italiana.

Le accuse formali comprendono dichiarazione fraudolenta attraverso l’uso di fatture per operazioni inesistenti e responsabilità amministrativa dell’ente. La Procura di Milano ha evidenziato che il meccanismo fraudolento è ancora in corso, con gravi perdite per l’Erario e condizioni di sfruttamento lavorativo che avvantaggiano direttamente FedEx.

I precedenti nel settore della logistica

L’indagine su FedEx è solo l’ultima di una serie di inchieste sulla somministrazione illecita di manodopera nel settore della logistica. Negli ultimi anni, aziende come Amazon e altre grandi multinazionali hanno subito indagini simili, con sequestri e risarcimenti per oltre 552 milioni di euro.

Le ispezioni nei depositi delle cooperative coinvolte hanno rivelato capannoni in stato di abbandono, sedi fittizie e aziende fantasma utilizzate solo per emettere fatture false.

L’inchiesta ora dovrà stabilire le reali responsabilità di FedEx e dei suoi dirigenti, mentre i lavoratori coinvolti attendono giustizia per i contributi non versati e le condizioni di lavoro precarie.