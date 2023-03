Federico Moccia si laurea in Lettere moderne con una tesi su se stesso e Jack London: preso in giro sui social

Federico Moccia si è laureato a 59 anni e sui social si è scatenata l’ironia. Motivo? Per via della tesi redatta: “Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo”. Insomma, l’autore di “Tre metri sopra al cielo” ha imbastito un elaborato finale su se stesso, fatto che ha innescato alcune prese in giro in rete.

Moccia si è laureato, voto 107 su 110

Moccia ha conseguito la laurea all’università Guglielmo Marconi, un ateneo telematico che si trova nel rione Prati. A rendere nota la notizia è stato lo scrittore stesso tramite un post su Facebook.

“Voglio condividere con voi questo mio risultato”, ha spiegato, postando un suo selfie con la classica corona d’alloro e una foto della tesi, rilegata in blu con scritte color argento. Voto: 107 su 110.

L’orgoglio dello scrittore romano: “Sono contento”

“Mi sono laureato in lettere moderne – ha continuato lo scrittore – . La cosa più bella è stato ringraziare l’autore che mi ha fatto innamorare della scrittura: Jack London con il suo romanzo Martin Eden. Io avevo 13 anni. E dopo tanto tempo l’ho ringraziato in un modo speciale, con la mia tesi: ‘Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo'”.

“Sono contento perché ho trovato dei professori speciali, hanno ascoltato la discussione della mia tesi divertendosi, vedendo le difficoltà di due scrittori che in tempi diversi parlavano d’amore e che all’inizio non hanno trovato una casa editrice e alla fine hanno incontrato il successo”, ha concluso.

Federico Moccia preso in giro in rete

Il web si è diviso: da una parte coloro che si sono congratulati con lo scrittore, dall’altra coloro che hanno ironizzato sulla tesi. “Federico Moccia fa una tesi di laurea su Federico Moccia”, ha rilevato un utente. “Un’opportunità interessante: l’auto-laurea, ovvero laurearsi con una tesi su se stessi”, il graffio di un altro internauta.

E ancora: “Ci sono situazioni in cui anche una tesi di laurea diventa una barzelletta”. Un ragazzo gli fa eco: “Federico Moccia s’è laureato in lettere moderne con una tesi nella quale ha comparato la visione dell’amore in Jack London con quella in Federico Moccia. E niente. Fa già ridere così”. “Vorrei avere la stessa autostima di Federico Moccia che scrive una tesi su se stesso”, un ‘cinguettio’ piovuto su Twitter. “Jack London perché comunque Federico Moccia voleva rimanere umile”, la chiosa di un altro utente.