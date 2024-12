Federica Pellegrini svela di essere di destra, ma "moderata": cosa pensa di Giorgia Meloni

Il giudizio sulla premier Giorgia Meloni, le idee politiche vicine alla destra moderata, le confessioni sugli ex fidanzati, l’amore per il marito Matteo Giunta e il bilancio dell’avventura da poco conclusa a Ballando con le Stelle: Federica Pellegrini si è raccontata a ruota libera, affrontando svariati temi che la riguardano, sia privati sia professionali.

Federica Pellegrini: “Io di destra moderata”, poi il parere su Giorgia Meloni

Intervistata dal Corriere della Sera, l’ex nuotatrice ha spiegato che suo papà era di destra. “Democristiano o missino? Non era democristiano – ha spiegato la ‘Divina’ -. Però c’era attenzione anche alle idee dell’altra parte. Papà era molto appassionato alla politica, in casa entravano giornali e libri di orientamenti diversi”.

La Pellegrini si considera una persona di “destra moderata”. Quando le è stato chiesto cosa pensa di Giorgia Meloni, è arrivata la seguente risposta: “Con lei ho più che altro una forte solidarietà femminile. Credo non sia facile gestire quel ruolo da donna; anche io, nel mio piccolo, l’ho provato. Spero che una donna faccia grandi cose per le donne. Ma da questo punto di vista direi che possiamo migliorare ancora molto”.

Fonte foto: ANSA La premier Giorgia Meloni

I tradimenti di Filippo Magnini: “Ho perdonato, poi mi sono stufata”

Capitolo sentimentale. Sulle riviste di cronaca rosa apparì per la prima volta con l’ex Gianfranco Meschini, anche lui nuotatore. Cosa ricorda? “Lì più che altro temevo la reazione di mio padre. Avevo detto che eravamo solo ragazze in vacanza, poi ci hanno beccati… Registravo su un diario tutti i messaggi che mi mandava, e a che ora”.

Per anni è poi stata chiacchierata per la relazione con Filippo Magnini. Lui l’aveva chiesta in sposa, lei gli aveva pure detto di sì. I fiori d’arancio, però, non sono mai arrivati. La love story non finì bene, segnata dalla scoperta di tradimenti.

“Posso dire che se fossimo andati avanti ci saremmo fatti molto male – ha confidato la Pellegrini -. Quindi forse è andata bene così. Con Filippo sono stati sei anni importanti, belli e molto difficili. Lui ha fatto tanto male a me all’inizio, io l’ho fatto a lui alla fine, perché non ero sicura. Mi tradiva? Sì, l’ho scoperto due volte”.

Sulle corna ha aggiunto: “La prima ha lasciato il vecchio cellulare a casa e ho letto i messaggi. La seconda gli ho mandato un paparazzo. Con l’incarico di tenerlo d’occhio a Pesaro, sotto casa sua. Avevo dei sospetti, e avevo ragione: si vedeva ancora con la sua ex ragazza. Ma ho perdonato: finché sono innamorata tendo a farmi andare bene tutto. Quando mi stufo, però, è finita”.

Prima di conoscere Magnini aveva una relazione con Luca Marin. Ai Mondiali di Shanghai del 2011 quest’ultimo la scoprì in camera con Filippo e tentò di sfondare la porta. Scoppiò il finimondo.

“Non farei il plastico tipo delitto di Cogne da Vespa – ha commentato l’ex nuotatrice -, però insomma per andare da Filippo dovevo passare davanti alla camera di Luca. Lui mi vide dallo spioncino. Luca e io ci trascinavamo da un po’, la mia intenzione era stare nel limbo fino a dopo i Mondiali, per poi lasciarlo, però mi ha beccata prima”.

“Purtroppo – ha ricordato la ‘Divina’ – questa vicenda ha coinvolto tutta la Nazionale, che si è schierata, che strano, dalla parte del maschio. Anche quelli che avevano visto come Luca si era comportato con me. Ma se è la donna a decidere, è una str*nza”.

Dopo tanti tormenti d’amore, si è sposata con Matteo Giunta, suo allenatore. All’inizio lui si mostrò freddo. Fu lei a corteggiarlo: “Con Matteo mi sono esposta come con nessuno. Ammiccavo, cercavo di mandargli dell’elettricità, ma lui… fermo. E io mi chiedevo: “Capirà?”. Si è lasciato andare solo quando è stato sicuro che era una storia importante”.

Oggi Federica e Matteo sono genitori della piccola Matilde. C’è l’intenzione di allargare la famiglia? “Crediamo nella fratellanza, però non ora. Ci serve anche una casa più grande”.

La polemica con Thomas Ceccon: “Lui non mi conosce”

Thomas Ceccon ha criticato in tempi non sospetti la Pellegrini, lasciando intendere senza girarci troppo attorno di non stimarla come persona. La ‘Divina’, sempre lungo le colonne del Corriere della Sera, si è detta dispiaciuta per la faccenda, attaccando a sua volta l’atleta.

“È vero che io e lui ci siamo frequentati poco – ha raccontato -, avevamo orari diversi, siamo di generazioni diverse, lui sempre con gli occhi sul telefonino, lo saluti e non ti saluta, poi magari non lo saluti una volta e sei quella che se la tira. Ma il rapporto è sempre stato cordiale. Quello che mi ha dato più fastidio è che dice che apprezza l’atleta ma non la persona; però lui come persona non mi conosce. Secondo me ha capito che fare il provocatore funziona. Infatti attacca un po’ tutti, compreso Sinner…”.

Le parole su Angelo Madonia: “Si è visto solo l’apice”

Da poco si è concluso Ballando con le Stelle. La Pellegrini si è classificata al secondo posto, battuta solamente da Bianca Guaccero: “Pensavo fosse una cosa più superficiale. L’ho fatto per imparare a ballare e per sconfiggere la mia innata timidezza: è stato un viaggio introspettivo, un bellissimo percorso, mi ha regalato maggiore sicurezza come donna”.

Nel corso del talent è stata, suo malgrado, coinvolta nella vicenda che ha riguardato la cacciata del suo maestro Angelo Madonia. Il programma ha deciso di allontanarlo in quanto pare che desse più attenzioni alla sua fidanzata Sonia Bruganelli, anche lei concorrente dello show, e trascurasse la ‘Divina’.

“Quello che avete visto – ha spiegato l’ex nuotatrice – è stato solo l’apice: mi sono sentita un po’ messa in mezzo. Credo che Madonia avrebbe dovuto ballare sin da subito con la sua fidanzata. Poi è stata la produzione che ha scelto di allontanarlo, io ho risposto “fate voi”. Vi ho detto che sono un soldato”.

Per quel che riguarda il secondo posto, si è detta “strafelice del risultato”. “Un viaggio turbolento ma bellissimo. Anche nella serata finale, sabato scorso, mi sono divertita, tanto… ballando forse un po’ alla cavolo, come piace a me. Ma chi se ne importa”, ha concluso.