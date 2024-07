Febbre Oropouche, due casi in Lombardia: cos'è, quali sono i sintomi e quanto è pericolosa per l'uomo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Due nuovi casi di febbre Oropouche sono stati rilevati in Lombardia. In totale, ora il bilancio nazionale è a quota 4, tutti casi di impostazione. Ma cos’è la febbre Oropouche e quali sono i sintomi?

Due casi di febbre Oropouche in Lombardia

A Milano, l’équipe dell’Unità di Bioemergenze dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, diretta da Maria Rita Gismondo, ha messo a punto un test per la febbre Oropouche, dopo che a giugno in Veneto è stato identificato il primo caso europeo di malattia causata da questo patogeno diffuso generalmente nella regione amazzonica.

Lo strumento ha già dato i primi risultati: come informa la struttura in una nota, sono stati diagnosticati, infatti, i primi 2 casi in Lombardia.

Fonte foto: iStock - Maria Ogrzewalska

La zanzara responsabile della febbre Oropouche

I casi totali in Italia

Il bilancio nazionale è così salito a quota 4: oltre ai due casi lombardi e al caso veneto del viaggiatore 25enne preso in carico dall’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, a Verona, c’e quello di un viaggiatore sulla cinquantina seguito all’ospedale di Forlì.

Sono tutti casi di importazione, di persone di ritorno dal Brasile e da Cuba.

Le parole di Maria Rita Gismondo

L’agenzia Adnkronos riporta le parole di Maria Rita Gismondo: “L’importanza di queste diagnosi effettuate in Italia è essenziale per monitorare la diffusione del virus. Attualmente la diagnosi è appannaggio dei centri di riferimento per le arbovirosi, come il nostro, e si basa principalmente su tecniche molecolari home-made”.

L’esperta ha aggiunto: “Di fronte alla diffusione di virus, anche se non ci sono rischi nel nostro Paese, è sempre importante non sottovalutare i sintomi e i dati epidemiologici e rivolgersi ai laboratori di riferimento”.

Cos’è la febbre Oropouche, sintomi e come si trasmette

In una nota del nostro ministero della Salute datata 11 giugno 2024, su un’epidemia di malattia da virus Oropouche a Cuba, si legge che “la malattia da virus Oropouche è una arbovirosi causata dal virus Oropouche (OROV)”, che “si trasmette all’uomo attraverso le punture di moscerini o di zanzare. A oggi non esistono prove di trasmissione interumana del virus Oropouche”.

Nella nota si specifica, inoltre, che “i sintomi più frequentemente riportati sono stati febbre, dolore lombare, mal di testa, perdita di appetito, vomito, debolezza, dolore alle articolazioni e agli occhi”.