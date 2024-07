Febbre Oropouche, allarme dell'Oms per le donne incinte: possibile la trasmissione da madre a feto

L’Organizzazione Panamericana della Sanità (Paho) ha lanciato un alert epidemiologico sulla febbre Oropouche, un virus trasmesso da moscerini e zanzare, dopo aver ricevuto segnalazioni di due possibili casi di trasmissione da madre a feto durante la gravidanza in Brasile. In entrambi i casi, le donne hanno perso i loro bambini. L‘Oms sta monitorando la situazione.

Febbre Oropouche: i sintomi

I sintomi della febbre Oropouche includono febbre improvvisa, mal di testa, dolori articolari, rigidità articolare, fotofobia (sensibilità alla luce), nausea e vomito persistente.

La malattia generalmente dura dai 5 ai 7 giorni, ma in alcuni casi può evolvere in meningite asettica. Il recupero completo può richiedere diverse settimane.

La febbre Oropouche si trasmette all’uomo principalmente attraverso la puntura della zanzara Culex

Se si manifestano i sintomi della febbre Oropouche, è importante consultare un medico per ricevere una diagnosi e un trattamento adeguati.

Il monitoraggio dell’Oms

L’Oms sta monitorando la situazione e lavorando con i Paesi interessati per raccogliere ulteriori informazioni e sviluppare strategie di prevenzione e controllo.

Oltre all’allerta per la possibile trasmissione da madre a feto, la Paho ha anche pubblicato linee guida per assistere i Paesi nell’individuazione e nella sorveglianza dell’Oropouche. Si lavora, informa l’agenzia, a stretto contatto con i Paesi in cui sono stati confermati casi per condividere conoscenze ed esperienze.

I casi in italia

Come riporta il Quotidiano Nazionale, l’allerta dal Brasile arriva dopo i recenti timori espressi dall’infettivologo Matteo Bassetti per l’aviaria e la conferma di un focolaio di malattia di Newcastle in Brasile.

Inoltre, negli ultimi mesi sono stati registrati 4 casi di febbre Oropouche in Italia, tutti importati da viaggiatori di ritorno da Paesi dove il virus è in circolazione.

La febbre Oropouche è una malattia virale causata da un virus appartenente alla famiglia dei Peribunyaviridae. Si trasmette all’uomo principalmente attraverso la puntura di un moscerino, in particolare la zanzara Culex.

Il virus è stato isolato per la prima volta a Trinidad e Tobago nel 1955 e da allora sono state documentate epidemie sporadiche in diverse zone delle Americhe.