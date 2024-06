Come se fosse un lutto. Martedì 11 giugno, poche ore dopo i risultati delle elezioni Europee 2024, durante la seduta di un consiglio comunale è stato chiesto il minuto di silenzio per l’elezione di Ilaria Salis al Parlamento europeo. La provocazione è stata di Laura Da Prato, consigliera comunale di Fratelli d’Italia (FdI) a Lucca.

Il video della richiesta del minuto di silenzio a Lucca

Come mostrano le immagini, nel video della seduta del consiglio comunale si sente il presidente Enrico Torrini dare la parola a Laura Da Prato.

La consigliera FdI lancia subito la sua provocazione:

“Devo fare una premessa, andrò un po’ fuori tema. Mi sembrerebbe necessario fare un minuto di silenzio, forse basterebbero solo 60 secondi, per l’elezione della Salis alle Europee. Grazie”.

La reazione dopo la provocazione della consigliera FdI Laura Da Prato

Immediato il brusio dei consiglieri presenti in aula a Lucca.

Il presidente del consiglio comunale, Enrico Torrini, ha poi ripreso la parola spiegando che “evidentemente non è possibile fare un minuto di silenzio per le elezioni di qualcuno”.

Francesco Raspini, consigliere Pd, su Facebook ha condiviso il video commentando così: “Ecco, questo è il livello della maggioranza di destra che sfortunatamente sta governando la nostra città. Non penso ci sia bisogno di aggiungere altro”.

I commenti su Facebook contro Laura Da Prato

Alcuni utenti hanno rintracciato la consigliera su Facebook, criticandola scrivendo sotto alcuni dei suoi recenti post e difendendo Ilaria Salis.

“Credo che un minimo di vergogna bisognerebbe provarla. Da rappresentante delle istituzioni mi aspetto comportamenti più consoni e in primis il rispetto per i cittadini che hanno votato. Dall’altra parte si potrebbe dire lo stesso su tanti di destra, ma il rispetto per chi ha votato dovrebbe indicarle il silenzio. Mi sono vergognato di vedere Lucca sui giornali per la sua indegna esibizione“, recita un commento.

E ancora: “Della serie signore si nasce non ci si diventa. La Salis è nata signora lei invece resta cafona“.