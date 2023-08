Farmacista litiga con una cliente a Bellagio vicino Como e muore dopo un malore: aveva 35 anni

Prima la lite con una cliente, poi il malore e la morte. La tragedia si è consumata a Bellagio, in provincia di Como. A perdere la vita è stata una farmacista di 35 anni che era stata assunta da appena un anno. La donna è morta nonostante il tempestivo trasporto in ospedale.

La lite con una cliente

Come riporta ‘QuiComo’, l’episodio è avvenuto domenica 27 agosto a Bellagio, in provincia di Como.

‘La Provincia’ scrive che nel pomeriggio la farmacista, 35 anni, sta svolgendo regolarmente il suo lavoro. Ad un certo punto avrebbe avuto una discussione con una cliente, degenerata poi in una lite.

Fonte foto: TuttoCittà.it Una farmacista di 35 anni si è sentita male ed è morta dopo una lite con una cliente a Bellagio, vicino Como. Era stata assunta da poco

Dopo la discussione, la donna sarebbe uscita dal negozio di via Roma ma la farmacista – scrive ‘Notizie.it’ – l’avrebbe inseguita per le vie del paese.

In seguito si sarebbe messa a parlare con alcuni commercianti della zona, per poi sentirsi male.

Il trasporto in ospedale e la morte

Una volta dato l’allarme al 118, gli operatori hanno inviato sul posto l’elisoccorso da Como Villa Guardia.

I sanitari hanno trovato la donna in arresto cardiaco. La 35enne è stata elitrasportata presso l’ospedale Manzoni di Lecco ed è morta dopo poche ore.

Era stata assunta da un anno

La farmacista, 35 anni, si chiamava Evangelia Stavrianakou ed era stata assunta nella farmacia di via Roma da appena un anno.

Dal 2021 viveva in provincia di Como. La Stavrianakou era nata in Grecia, dove aveva studiato per poi proseguire gli studi in Inghilterra.

Per il momento non è dato conoscere le cause che hanno portato alla lite con la cliente, né il motivo per cui la stesse inseguendo per strada.

Non è dato sapere, inoltre, se per questo caso siano in corso delle indagini.

Il precedente a Brescia

Recentemente in un vigneto di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, un bracciante di origini romene si è sentito male ed è morto mentre lavorava sotto il sole con temperature che toccavano i 38 gradi.

L’uomo, 37 anni, si era accasciato a terra e non si era più ripreso.