Far West in piazza Municipio a Messina, maxi rissa e 7 arresti: l'appuntamento per regolare i conti e le botte

Sette persone sono state arrestate per rissa aggravata a Messina, per i fatti che si sono verificati in Piazza Unione Europea, ossia la Piazza del Municipio. L’episodio è avvenuto nella tarda serata del 28 febbraio, quando due gruppi si sono scontrati per vecchi rancori.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento tempestivo degli agenti delle Volanti è stato richiesto dal personale della Polizia Municipale. I due gruppi, divisi in fazioni, si erano dati appuntamento per regolare i conti, scatenando una violenta rissa.

Conferme dalle immagini di videosorveglianza

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno confermato che i partecipanti non hanno esitato a colpirsi con calci, pugni e persino colpi di casco da moto. Inoltre, uno dei coinvolti ha estratto un coltello a serramanico, cercando di disfarsene all’arrivo dei poliziotti.

Conseguenze e misure cautelari

Uno dei sette arrestati ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Dopo la convalida degli arresti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per gli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari. Gli indagati sono da presumersi innocenti fino a sentenza irrevocabile.

Fonte foto: IPA