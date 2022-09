Fanno un test del DNA dopo sei anni insieme e scoprono di essere fratello e sorella

Una coppia di lunga data, formata da due giovani adottati, ha deciso di fare insieme un test del DNA per poter apprendere di più sul loro passato. Il risultato ha però sconvolto le loro vite.

Test del DNA dopo sei anni insieme

La storia è stata raccontata dalla stessa protagonista, con un post nella sezione “offmychest” (letteralmente “via dal petto”) della nota piattaforma Reddit.

La ragazza ha trent’anni, è insieme al suo compagno trentaduenne da sei anni e convivono felicemente.

La protagonista ha spiegato che uno dei motivi per i quali i due si sono innamorati è stato proprio il fatto che entrambi hanno scoperto durante gli anni del liceo di essere stati adottati.

Così, dopo anni insieme, hanno deciso di voler sapere di più del loro passato: “ho ordinato due test, abbiamo sputato nella provetta e l’abbiamo spedito. Dopo un mese sono arrivati i risultati, prima di aprirli ero entusiasta”.

L’incredibile risultato del DNA test

“Sono rimasta scioccata, per non dire altro” continua la ragazza nel suo lungo post che ha raggiunto quasi 15 milioni di visualizzazioni.

Inizialmente non ha detto nulla al suo compagno, terrorizzata da risultati che finalmente “danno un senso a molte cose, come i ‘vi assomigliate tanto’ o ‘sembra la tua versione maschile’ “.

“Molto prima di questo test ci siamo confrontati, facendo grandi risate al pensiero. Ma ho passato la mattina a guardare le nostre foto insieme, realizzando che ci somigliamo davvero”.

Dopo aver parlato con il suo ragazzo dei risultati, i due hanno deciso di effettuare un test più affidabile per confermare il risultato. Cercando di non impazzire nel frattempo.

Le reazioni social e il futuro della coppia

Molti ovviamente sono stati i commenti al post, da chi esprimeva la propria vicinanza a chi consiglia come muoversi, passando per chi è più interessato a fare una battuta o a dire cos’avrebbe fatto al loro posto.

Un utente ha scritto “”Già sei anni, avete fatto tutto quello che una coppia poteva fare. Buttate via il test, non ditelo a nessuno e vivete come se non lo sapeste. Se volete figli, cercate una madre surrogato”.

Fortunatamente quello della prole non sembra essere un problema della coppia, che da tempo era d’accordo sul non voler avere figli. E di sicuro, il pensiero di crescere un bambino sapendo che i suoi genitori sono fratello e sorella non gli farà cambiare idea.