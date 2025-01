Falso allarme bomba a Regent Street a Londra, uffici e negozi evacuati: paura tra turisti e residenti

L’allarme bomba scattato a Regent Street, nel centro di Londra, si è rivelato falso. Lo ha dichiarato la Metropolitan Police dopo aver svolto una serie di accertamenti e rilievi sul posto. Dunque è stato escluso che ci fosse in atto una azione di matrice terroristica, come inizialmente qualcuno aveva ipotizzato. Per ore, però, l’allerta è stata massima. Le forze dell’ordine hanno provveduto a far evacuare le persone presenti nella zona.

Londra, Regent Street: rientrato l’allarme bomba

Lungo il pomeriggio di mercoledì 8 gennaio, l’area fra Oxford Circus e Regent Street, una delle più conosciute della capitale inglese, ha visto un fuggi fuggi generale da uffici e negozi dopo che si è creduto che ci fosse una bomba piazzata in un veicolo sospetto.

In un primo momento polizia e artificieri hanno ipotizzato un’azione terroristica. L’area interessata è stata chiusa al pubblico per consentire tutti gli accertamenti del caso.

A un certo punto, le forze dell’ordine avrebbero anche individuato un uomo, sospettato di aver messo l’ordigno nel veicolo. Dopo tutte le verifiche si è scoperto che non c’era alcuna bomba. L’allarme, fortunatamente, era falso.

Area chiusa e viabilità deviata

Per alcune ore il pubblico è stato allontanato dalla zona e fatto transitare verso Oxford Circus. Sei linee di autobus sono state deviate. Evacuati, intorno alle ore 13, anche dipendenti di negozi e uffici della zona.

Prima che l’allarme bomba rientrasse, un portavoce della polizia ha dichiarato: “Sono in atto chiusure stradali nei pressi di Regent Street e New Burlington Street a causa di un’indagine avviata su un veicolo sospetto. Come misura precauzionale, sono state effettuate alcune esplosioni controllate”.

Il ritorno alla normalità

La situazione è tornata alla normalità dopo circa un paio d’ore, come riferito da un portavoce di Scotland Yard.

Un testimone ha riferito che “c’è stata un’esplosione molto forte, sembrava che la terra tremasse”.

I media del Regno Unito hanno diffuso le immagini del mezzo che si temeva potesse ospitare l’ordigno. Si tratta di una Audi nera che, dopo l’intervento degli artificieri, è stata ripresa con i vetri frantumati e il bagagliaio danneggiato.