Fallito il nuovo lancio di Starship della SpaceX di Elon Musk: il mega razzo è stato fatto esplodere in volo

È esploso il razzo Starship della SpaceX di Elon Musk. O meglio: è stato fatto esplodere. Il secondo test in volo non è andato a buon fine, ma quanto avvenuto oggi ha fornito informazioni preziose per i prossimi tentativi.

Cosa è successo al razzo Starship della SpaceX

Progettato per raggiungere la Luna e Marte, il razzo della SpaceX di Elon Musk non ha superato il secondo test in volo.

Tre minuti dopo il lancio, Starship si è separata con successo dal booster, che è poi esploso. Il secondo stadio ha proseguito il volo ma, prima che Starship potesse raggiungere l’orbita, il centro di controllo di SpaceX ha perso i contatti e circa 12 minuti dopo la navetta è stata fatta esplodere.

Le parole di Bill Nelson della Nasa

Bill Nelson, amministratore capo della Nasa, ha commentato su X il secondo test in volo della Starship, sistema costituito da un razzo e una navetta che la SpaceX sta mettendo a punto in vista delle future missioni su Luna e Marte.

Queste le parole di Bill Nelson: “Il test di oggi è un’opportunità per imparare e poi volare di nuovo. Il volo spaziale è un’avventura audace, che richiede spirito positivo e innovazione. Congratulazioni ai team che hanno fatto progressi nella prova di volo di oggi. Insieme, Nasa e SpaceX riporteranno l’umanità sulla Luna, su Marte e oltre”.

Il commento di Elon Musk su X

Sempre su X, Elon Musk, numero uno di SpaceX, ha scritto: “Complimenti al team di SpaceX“. Poi l’imprenditore ha ricondiviso il post di Bill Nelson della Nasa e un altro messaggio sul social network in cui si legge: “Oggi SpaceX ha tentato di realizzare davvero ciò che molti considerano impossibile”.

Un momento del tentativo di lancio di Starship.

Nella giornata di venerdì, proprio Elon Musk su X aveva annunciato il rinvio del test a sabato perché era necessario sostituire una delle alette che consentono le manovre del razzo durante la discesa a Terra. “Dobbiamo rimpiazzare un attuatore a griglia, quindi il lancio è posticipato a sabato”, aveva scritto su X Elon Musk.

Il test prevedeva il decollo del razzo e, successivamente, il rientro controllato del primo stadio, il booster, mentre lo stadio superiore, la navetta Starship, avrebbe dovuto raggiungere lo Spazio e quasi completare un’orbita del Pianeta, cadendo poi in mare al largo delle Hawaii.

Il nuovo test ha seguito il primo fatto nel mese di aprile: anche in quel caso il test si era concluso con l’esplosione del razzo.