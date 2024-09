Falliscono il furto in appartamento a Roma, rubano il cane e lo lanciano dal sesto piano: caccia ai ladri

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Alcuni ladri, nel tentativo di svaligiare un appartamento a Roma, hanno rubato il cane dei proprietari, forse per chiedere un riscatto. Nella fuga hanno però deciso di disfarsene, gettandolo l’animale da un terrazzo del sesto piano: indagini della Polizia per risalire ai criminali.

I ladri in appartamento a Roma

Nella mattinata di venerdì 20 settembre, come riportato da Repubblica, una tragedia si è consumata nel quartiere di Monteverde Vecchio, a Roma, in un attico all’ultimo piano di uno stabile, nel quale vive una famiglia.

Un uomo è uscito di prima mattina insieme alla figlia e a Ricky, “un cucciolone di 10 anni adottato quando ne aveva due, dopo che un bambino si era stufato di lui”, un cane anziano e pigro che è però da tanti anni parte della famiglia.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Roma nella quale si trova l’appartamento al sesto piano dal quale dei ladri hanno gettato un cane

Dopo il giro l’uomo rientra, pulisce le zampe del cane e lo lascia all’aria aperta del terrazzo, teoricamente inaccessibile, prima di uscire nuovamente con la figlia e la suocera. Dopo pochi minuti però scatta l’allarme perché qualcuno sta cercando di entrare in casa proprio da dove si trova Ricky.

Il cane gettato dal sesto piano

L’allarme mette in fuga i ladri, difatti quando il proprietario di casa rientra poco dopo non trova nessuno. Neanche Ricky, che inizialmente è stato cercato per il quartiere e nella vicina villa Sciarra, senza risultati: “Crediamo che i ladri siano scesi poggiando i piedi sul motore del condizionatore, poi sull’armadio, tipo scaletta e che così siano risaliti portandosi via Ricky. Forse per chiederci un riscatto in denaro”.

A quel punto la famiglia pensa che Ricky, un cocker spaniel inglese focato, potesse essere troppo pesante per trasportarlo a mano durante la fuga, e che quindi potrebbero averlo lasciato andare. Pensiero che, purtroppo, si rivela corretto: il cane viene ritrovato nel giardino dell’inquilina del piano terra.

Per Ricky non c’è stato nulla da fare. Il cane è stato ritrovato privo di vita, ma i proprietari hanno comunque deciso di tentare il tutto per tutto portandolo dal veterinario, che non ha potuto però far altro che confermare il decesso dell’animale per “trauma polmonare da impatto”.

Le indagini della Polizia

I proprietari di casa non hanno avvertito subito le Forze dell’Ordine, dando priorità alla salute del cane “nella speranza che si potesse fare ancora qualcosa”. Una volta avuto conferma della morte del loro animale domestico, hanno però denunciato quanto accaduto alla Polizia di via Cavallotti.

Gli agenti dovranno ora cercare non solo di capire l’esatta dinamica, dato che Ricky è stato trovato nel giardino della scala A, lontano dall’affaccio del terrazzo, che si trova invece nella scala C, ma anche provare a rintracciare eventuali testimoni o immagini di qualche telecamera di sicurezza.

“Raccontiamo cosa abbiamo vissuto – hanno poi concluso i proprietari di Ricky, che verrà ora cremato – affinché tutti i proprietari di animali in zona e a Roma sappiano che c’è gente in giro che non si fa scrupoli né a entrare in casa quando sono presenti persone, né a uccidere gli animali”.