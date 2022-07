Facial Shape, i segreti per valorizzare il viso svelati da Barberino's e Fabbricatorino

Negli ultimi anni ha preso decisamente piede l’armocromia, tecnica che permette a ogni persona di trovare la palette di colori che meglio si sposa con la tonalità della pelle e gli occhi. Su un piano parallelo, però, corre anche la facial shape, metodo che consente di valorizzare al meglio i lineamenti del viso attraverso occhiali e capelli (nel caso degli uomini, anche la barba).

Cos’è la facial shape

Così come gli abiti possono valorizzare la presenza di una persona, anche l’acconciatura, la barba e gli occhiali possono esaltare un volto. Esistono infatti diverse forme (le facial shape, appunto):

ovale ;

; a triangolo;

a diamante;

a cuore;

tondo;

a triangolo inverso;

squadrato;

ovale allungato.

I consigli di Barberino’s e Fabbricatorino

Ma come riuscire a valorizzare il proprio viso a seconda della forma? Arrivano in soccorso Simone Forini e Arcangelo Petrillo, i Master Barbers di Barberino’s (catena di barbershop italiana che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia) e Fabbricatorino (marchio storico per l’occhialeria italiana di alta qualità che produce occhiali da sole e da vista comprensivi di lenti oftalmiche). Insieme a una image coach e consulente di stile, Elisa Negro, hanno creato il vademecum per scegliere i tagli e le montature più adatte a ogni facial shape.

Viso a triangolo inverso e viso a cuore

Si parte con la facial shape ‘a triangolo inverso’, caratterizzata dal fatto che il volto presenta una maggiore larghezza nell’area della fronte mentre si assottiglia avvicinandosi al mento. Una forma che ricorda molto la facial shape ‘a cuore’, che però ha una peculiarità aggiuntiva: è contraddistinta infatti da un’attaccatura dei capelli a ‘V’.

Fabbricatorino consiglia occhiali tondi o dalle linee morbide come questi, proporzionati alla grandezza della fronte per alleggerire il viso. Barberino’s, dal canto suo, suggerisce di dare volume alla parte superiore della testa, mantenendo lunghezze più ridotte ai lati. Per ciò che riguarda la barba, due opzioni: barba folta stile ‘hipster’ o barba ‘corporate’ per chi vuole un viso più curato.

Viso tondo

In un ‘viso tondo’ mancano le spigolosità e la lunghezza è sostanzialmente uguale alla larghezza degli zigomi. La lunghezza della fronte, invece, è identica a quella della mandibola.

Per Fabbricatorino è necessario puntare su montature allungate verso l’esterno o squadrate, così da slanciare il viso. Barberino’s, invece, consiglia un taglio corto ai lati e più voluminoso nella parte superiore, magari con l’aiuto di un ciuffo (ma senza che ricada sul viso). La barba ideale è la ‘ducktail’, ma si può optare anche per una barba incolta, a patto che non si gonfi.

Viso ovale e allungato

Il ‘viso ovale’, che è quello più proporzionato ed equilibrato, la larghezza degli zigomi è uguale a quella della fronte e la mascella non è pronunciata. Non servono accorgimenti specifici: vanno bene praticamente tutte le montature.

Discorso diverso per il ‘viso ovale allungato’, visto che risulta più sottile per via di un’estensione maggiore in termini di verticalità e con guance e zigomi non arrotondati. Gli occhiali migliori, secondo Fabbricatorino, sono quelli addolcenti, soprattutto ai laterali inferiori.

Che si tratti di viso ovale o ovale allungato, Barberino’s consiglia un taglio che crei maggiore volume ai lati della testa, ma non esclude la possibilità di rifarsi a uno stile più classico con riga laterale e capelli molto corti o rasati ai lati per accentuare la forma. Meno libertà sulla barba: l’ideale è la ‘ducktail’, che però deve essere curata con precisione. Per uno stile più classico, invece, va bene la ‘corporate’.

Viso a triangolo e squadrato

I visi a triangolo e squadrati sono contraddistinti da una grande definizione mandibolare (in quelli a triangolo, le tempie sono leggermente più strette rispetto alla sezione inferiore).

Il consiglio di Fabbricatorino, per entrambe le forme, è quello di ammorbidire la spigolosità dei lineamenti, con volumi riempitivi nella sezione della fronte. Per il volto squadrato, in particolare, si consigliano montature ovali o tonde.

Barberino’s suggerisce tagli non troppo vistosi: sono perfetti quelli molto corti o rasati, ma anche lunghezze medie con un ciuffo laterale sulla fronte. L’asimmetria, in questo caso, va bene. Come barba, il consiglio è di puntare su quella ‘hollywoodiana’, molto simile alla ‘corporate’ ma più definita.

Viso a diamante

Chiudiamo col viso ‘a diamante’, che presenta fronte e mento piuttosto stretti e zigomi alti e pronunciati. Per valorizzarlo, Fabbricatorino consiglia una montatura con linee che riprendono la forma degli zigomi.

Barberino’s, invece, suggerisce tagli che garantiscano larghezza a fronte e mento, anche con frange e ciuffi che ricadono sulla fronte, evitando i tagli corti sui lati. La barba migliore? La ‘french fork’: aiuta ad addolcire le forme. L’alternativa è la ‘Van Dyke’, che conferisce un’immagine forte e originale.

Contenuto offerto da Barberino’s e Fabbricatorino