Fabrizio Pregliasco si candida alle Elezioni in Lombardia col centrosinistra: l'annuncio del virologo

Fabrizio Pregliasco ha deciso di candidarsi alle prossime Elezioni Regionali in Lombardia con il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino. L0 ha annunciato lo stesso virologo.

L’annuncio di Fabrizio Pregliasco

In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, il virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato così la sua decisione: “Ho parlato a lungo con Pierfrancesco Majorino. Ci ho pensato un po’ di tempo e alla fine ho deciso: mi candido a consigliere regionale della Lombardia nella lista civica del candidato presidente del centrosinistra”.

Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi – Sant’Ambrogio, sfiderà in qualità di capolista, dalla parte di Piefrancesco Majorino, sia Letizia Moratti che Attilio Fontana.

Fonte foto: ANSA Il virologo Fabrizio Pregliasco.

Le idee politiche di Fabrizio Pregliasco

Fabrizio Pregliasco ha rivelato di aver “sempre votato il centrosinistra“, pur sottolineando che la moglie, Carolina Pellegrini, sia stata “per un periodo assessore con Formigoni in Regione Lombardia”.

A proposito della Lombardia, il virologo ha dichiarato: “La risposta della sanità lombarda alla pandemia è stata buona, soprattutto grazie al sistema ospedaliero. C’è da cambiare molto però, partendo dal buono che c’è”.

Cosa ne pensa Fabrizio Pregliasco del governo Meloni

A proposito del governo Meloni e del suo approccio nella lotta al Covid, il virologo Fabrizio Pregliasco ha dichiarato: “Ha preso provvedimenti improntati a un liberi tutti forse eccessivo, che sembrano dettati da una certa attenzione al mondo no vax. Ha potuto prenderli, e questa finora è stata la fortuna sua e di tutti, grazie ai progressi che sono stati fatti soprattutto con la vaccinazione”.

Chi è Fabrizio Pregliasco

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco ha conseguito successivamente una prima specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ad Orientamento in Sanità Pubblica (1990) e una seconda in Tossicologia (1994) presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Milano.

Oggi è Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e Professore associato di Igiene Generale e Applicata presso la sezione di Virologia del dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano.

Pregliasco è anche Consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e Membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Roma.

La sua attività scientifica è documentata dalla pubblicazione di oltre 150 articoli su riviste nazionali e internazionali e dalla partecipazione in qualità di relatore e/o moderatore a diversi convegni di importanza nazionale e internazionale. Autore di expert reports per la registrazione europea di un vaccino e di farmaci antinfluenzali, nel corso della sua carriera Pregliasco annovera la collaborazione in 12 sperimentazioni cliniche di vaccini e farmaci antivirali.

Nel 2016 ha vinto il Premio Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione (UNAMSI) per l’attività di divulgazione scientifica.

Attualmente, Fabrizio Pregliasco ricopre anche le cariche di Presidente e di Direttore Sanitario dell’Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e Protezione Civile “Rho Soccorso Pubblica Assistenza” aderente all’ANPAS con sede a Rho (Milano).