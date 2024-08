Fabrizio Pregliasco parla di Covid a Barletta e gli lanciano un sasso, il virologo: "Stavolta si è esagerato"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Durante un evento a Barletta Fabrizio Pregliasco è stato quasi colpito da un sasso mentre parlava del Covid. Il virologo era sul palco dell’Anfiteatro Castello dove era invitato al fine di essere premiato per un suo libro, quando è stato interrotto a causa dello spiacevole episodio. Le contestazioni non sono certo una novità per Pregliasco, che ha raccontato in prima persona l’accaduto: tuttavia, il virologo ha voluto sottolineare sia il contesto assolutamente tranquillo del dibattito, che l’evidenza di un limite ormai più che oltrepassato.

Un sasso contro Fabrizio Pregliasco, contestato a Barletta

Fabrizio Pregliasco presenziava all’evento “Oscar del libro” tenutosi a Barletta, presso l’Anfiteatro Castello, quando è diventato bersaglio di un atto di violenza.

Noto per il suo impegno durante la pandemia di Covid-19, il virologo era stato invitato a parlare del suo libro “I superbatteri. Una minaccia da combattere”, scritto in collaborazione con Paola Arosio.

Il virologo Fabrizio Pregliasco nel 2021, durante le vaccinazioni contro il coronavirus

Durante la manifestazione, un sasso è stato lanciato sul palco con l’intento chiaro di colpirlo. Per fortuna, l’aggressore ha difettato di mira e Pregliasco ne è uscito illeso.

Pregliasco ha raccontato l’episodio del sasso

“Durante la serata, la presentatrice mi ha chiesto ‘come siamo messi con il Covid?’, ho spiegato, senza enfasi, che c’è una ripresa, seppur con una situazione che non è di emergenza, con toni più che tranquillizzanti” ha raccontato Pregliasco alla Adnkronos.

Il virologo ha sottolineato come parlasse di questioni alla luce del sole, evidenziate dalla crescita dei casi di Covid-19 nelle ultime settimane, il tutto comunque rientrando nel pieno controllo delle istituzioni.

Ma il virus “come hanno spiegato in passato e continuano a fare gli esperti, difficilmente se ne andrà a causa delle varianti che continuano a svilupparsi” ha puntualizzato il virologo. “A questo punto ho sentito il botto. Ma non mi sono reso conto subito del sasso che mi è arrivato vicino. Se ne è accorta invece la presentatrice che ha interrotto.”

Le contestazioni a Fabrizio Pregliasco

Il virologo ha ricordato che le contestazioni sono diventate, purtroppo, un’abitudine nel suo quotidiano, anche se gesti del genere portano ad attivare una sorta di campanello d’allarme.

“È stato spiacevole, non è la prima volta che ho affrontato momenti di contestazione su temi come il Covid. Ma altre volte ci sono stati fischi, parole” ha aggiunto.

“È assurdo: parlavo in termini assolutamente tranquilli di convivenza con questo virus, da non sottovalutare per i fragili. Nient’altro. Si è davvero esagerato” ha dichiarato Pregliasco.