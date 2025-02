Fabrizio Corona torna sulla diffida di Chiara Ferragni: "Era potentissima, ora non conta un c****"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Chiara Ferragni ha diffidato Fabrizio Corona dal divulgare qualsiasi informazione riguardante la sua vita privata e la storia con l’ex marito Fedez. L’influencer ha chiesto un risarcimento da oltre 1 milione di euro. Il paparazzo, in tutta risposta, si è preso gioco di lei e dell’azione legale, rivelando le sue intenzioni in un nuovo video, in compagnia del proprio avvocato.

Il nuovo attacco di Fabrizio Corona

Ha pubblicato la diffida ricevuta sui social dichiarando che se ne sarebbe pulito le parti intime, ma Fabrizio Corona ha ancora altro da dire.

In una nuova puntata del suo video podcast On Air, Corona è tornato a parlare della diffida ricevuta da Chiara Ferragni assieme al suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa.

Introducendo il tema, il paparazzo torna a ipotizzare circolini e caste di intoccabili. Parla di “questi personaggi della televisione potentissimi, che hanno questi studi di avvocati potentissimi e importantissimi”.

Non manca, però, l’ennesima frecciatina all’influencer: “Chiara Ferragni era potentissima, adesso non conta un c****”.

Corona afferma che, i suddetti potentissimi “mandano queste email” con scopo intimiditorio, perché “una persona normale si spaventa”. Una persona normale, non lui.

L’accordo con Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha chiesto un risarcimento per via del tradimento di un precedente accordo stretto con Corona.

Nel 2023, Corona aveva firmato una scrittura privata che lo impegnava ad astenersi per 10 anni da “commenti, valutazioni, esternazioni, anche se riferito da terzi, di carattere offensivo, denigratorio, dileggiante” su Chiara Ferragni e Federico Lucia (questo il vero nome di Fedez).

Nel recente video, Corona afferma che, se ha fatto quella transazione, è stato soltanto per avere la possibilità di avvicinarsi a Fedez, ed estorcergli così informazioni private.

“Da lì nasce il rapporto con Fedez. – spiega – Sapendo di andare a firmare ho trovato la possibilità di avere un’occasione lavorativa”.

La nuova puntata su Fedez si farà

L’episodio di On Air si conclude con l’appuntamento per una nuova puntata di Falsissimo, il format con cui Corona ha svelato la relazione extraconiugale di Fedez.

Perché, secondo l’avvocato Corona, “parlare di riservatezza quando la privacy tu l’hai messa in piazza, giuridicamente è un po’ complicato”.

La diffida, dunque, non impedirà a Fabrizio Corona di pubblicare un nuova puntata del suo programma, incentrata proprio sulla storia dei Ferragnez.