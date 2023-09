Fabrizio Corona torna in libertà e vola a Parigi con la sua fidanzata: "Ora sono libero di fare e di parlare"

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Fabrizio Corona è un uomo libero. Dopo oltre 10 anni, l’ex agente fotografico ha finito di scontare la sua pena. La notizia è arrivata qualche giorno fa, quando la Procura generale gli aveva comunicato il fine pena fissato al 23 settembre. Nella mattinata, Fabrizio Corona ha condiviso sui social una sua foto che lo immortala seduto in aeroporto. “Andrò a Parigi”, ha fatto sapere.

Corona in libertà dopo 10 anni: era in una comunità

Il 49enne era stato arrestato nel 2013 per l’esecuzione di alcune condanne definitive, tra le quali quelle per i ricatti ad alcuni vip immortalati nelle sue foto.

Dal maggio 2022, Fabrizio Corona si trovava in una comunità a Limbiate in affidamento terapeutico come regime alternativo alla detenzione.

Fonte foto: ANSA Fabrizio Corona in occasione di un’udienza al tribunale di Milano, nel 2018

La notizia del fine pena è stata diffusa il 21 settembre dal suo avvocato, Ivano Chiesa. “Finisce la pena di Fabrizio. Dopo troppo, decisamente troppo tempo”, ha detto il legale in un video postato su Instagram.

Il Tribunale di Sorveglianza ha riconosciuto all’ex agente fotografico la fine anticipata della pena che prevede uno sconto di 45 giorni ogni 6 mesi di pena scontata.

L’ex agente fotografico vola a Parigi con la sua fidanzata

Nella mattinata di sabato 23 settembre, a poche ore dalla sua liberazione, Fabrizio Corona ha condiviso una storia su Instagram che lo ritrae in aeroporto.

“Ora sono libero di fare e soprattutto di parlare“, ha detto in un’intervista rilasciata a ‘Il Giornale‘ al quale ha comunicato che andrà a Parigi in compagnia della sua fidanzata, Sara Barbieri, di 27 anni più giovane di lui.

Il 49enne, inoltre, ha raccontato di aver appreso del fine pena mentre stava registrando la sua intervista con Francesca Fagnani per il programma ‘Belve‘ che andrà in onda martedì sera.

Corona: “Ho sempre la mia agenzia”

“Io non ho provato assolutamente niente”, ha detto ancora Corona nell’intervista. “Oltre al fatto che di testa mi sono sempre sentito libero, non sono mai riusciti ad ingabbiarmi davvero, credo che dal punto di vista giudiziario me ne abbiano fatte troppe”, ha aggiunto l’ex agente fotografico.

Fabrizio Corona, inoltre, ha spiegato di non avere più rapporti né con la madre, né con i fratelli e neanche con l’ex moglie Nina Moric, madre del figlio Carlos.

E per quanto riguarda il lavoro, ha precisato: “Ho sempre una mia agenzia e continuo a fare quello che ho sempre fatto: soldi”.