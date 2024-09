Fabrizio Corona sul caso Maria Rosaria Boccia e le presunte foto compromettenti di Sangiuliano: il suo attacco

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Anche Fabrizio Corona è intervenuto pubblicamente sul caso Maria Rosaria Boccia. L’ex “Re dei Paparazzi” ha parlato della presunta esistenza di foto compromettenti dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano con altre donne.

Cosa ha detto Corona sul caso Boccia e Sangiuliano

A margine di un’udienza di un processo a suo carico, Fabrizio Corona ha dichiarato: “Esistono altre foto che ritraggono Sangiuliano con altre donne? Per questo la Boccia dice che è ricattabile? E’ vero che i giornali non hanno comprato le foto di Sangiuliano come ai miei tempi e le hanno messe nel cassetto? Sono tutte stro…te montate ad arte per fare notizia e una polemica politica contro il governo Meloni”.

L’ex “Re dei Paparazzi” ha poi aggiunto: “Signorini e i giornali non hanno mai avuto fotografie che hanno comprato e ritirato per Sangiuliano, che all’interno del sistema del potere rappresenta zero”.

Il post di Boccia su Sangiuliano e Meloni

Nella mattinata di giovedì 12 settembre, Maria Rosaria Boccia è tornata a parlare su Instagram, scrivendo: “La domanda è sempre la stessa: come è stato possibile che un decreto di nomina sia stato strappato senza lasciare traccia? E qual è il motivo? È stato per un capriccio della moglie di Sangiuliano? Perché c’era un’incompatibilità di curriculum? (Il Ministro al TG1 ha detto di no). Perché c’era un conflitto di interesse con la mia azienda? (Se così fosse, anche tutti gli altri consiglieri avrebbero un conflitto di interesse, come si legge dai curriculum pubblicati sul sito del Ministero)”.

Nel messaggio c’è poi un riferimento ad Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio: “È avvenuto dopo il dialogo con Arianna Meloni? (Il Ministro mi chiamò subito dopo e mi chiese di vederci per raccontarmi il contenuto della conversazione)”.

Il ritorno in Rai di Sangiuliano

Dopo le dimissioni da ministro della Cultura, come riportato dal Corriere della Sera, nella giornata di martedì 10 settembre Gennaro Sangiuliano ha incontrato i vertici Rai per discutere del suo ritorno in azienda.

Nell’incontro sarebbe stato raggiunto un accordo di compromesso: in attesa di trovare un nuovo incarico, l’ex ministro tornerà in Rai iniziando a smaltire le ferie arretrate.