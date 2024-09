Fabrizio Corona steso su una barella dopo un malore, come sta l'ex paparazzo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Cinquantuno e non posso farci niente”. Così Fabrizio Corona scrive su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae disteso su una barella mentre un medico gli misura la pressione. L’ex re dei paparazzi è infatti finito al pronto soccorso dopo aver accusato un malore.

Malore per Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, classe 1974, è stato colto un malore nella serata di mercoledì 18 settembre. A renderlo noto attraverso i social è stato lo stesso ex re dei paparazzi.

Corona ha pubblicato nelle storie su Instagram una foto che lo ritrae disteso su una barella, assistito da un medico che gli misura i valori della pressione e dei battiti cardiaci.

Fonte foto: ANSA

Una immagine che ha colto di sorpresa i suoi follower, destando non poca preoccupazione

Come sta

Non si tratterebbe comunque di nulla di grave, come ha spiegato lo stesso Corona sempre su Instagram, rassicurando i fan dopo essere tornato a casa.

“Ragazzi purtroppo non sono stato bene, ho spinto troppo e ho lavorato come se avessi 30 anni, ma il fisico non è più quello di prima e ti devi dare una calmata”, ha detto l’ex re dei paparazzi.

Il secondo figlio in arrivo

Oltre al lavoro, Corona deve mettere in conto anche lo stress legato alla nuova paternità imminente.

La fidanzata Sara Barbieri, 24 anni, è incinta del secondo figlio di Fabrizio Corona, un bebè che dovrebbe nascere a fine dicembre.

Il primogenito, Carlos Maria Corona, ha 21 anni ed è nato dalla relazione con Nina Moric.