Fabrizio Corona parla dopo essere tornato libero: l'attacco ai giudici e la rivelazione sui progetti futuri

Nella giornata di sabato 23 settembre, dopo aver finito di scontare la sua pena, Fabrizio Corona è tornato libero. L’ex “Re dei Paparazzi” ha parlato del suo periodo in carcere e dei suoi progetti futuri in un’intervista concessa a ‘La Repubblica’.

Il periodo in carcere

Alla precisa domanda “Come si sente da uomo libero?”, Fabrizio Corona ha risposto: “Ormai lo sapevo, i calcoli li avevo fatti, lo sconto sulla pena dovevano farlo perché mi ero comportato bene. Questa volta, a differenza delle altre, ho trovato un magistrato serio e rigoroso ma intellettualmente onesto che ha analizzato i fatti”.

Poi ha aggiunto: “In carcere hai la possibilità di comportanti come vuoi, devi seguire delle regole, hai degli obblighi e soprattutto molte cose a cui stare attento. Ma hai anche i tuoi spazi. Restavo in cella anche quando eri libero di girare tra i reparti. Ho scritto, ho gestito aziende e società che hanno avuto una crescita esponenziale. Sono l’unico in Italia o al mondo che è riuscito a mandare avanti società dalla galera, a toccare fatturati enormi, guidando 15 persone fuori da un carcere”.

Fonte foto: ANSA Fabrizio Corona ai funerali di Maurizio Costanzo.

Fabrizio Corona, nell’intervista, ha spiegato di considerarsi “perseguitato dal potere giudiziario moralista che pensa che tu debba adeguarti a un certo modo di vivere”.

L’ex “Re dei Paparazzi” ha anche detto: “Poi all’inizio io me la sono cercata, perché ho fatto l’arrogante e lo sbruffone davanti ai giudici, però la magistratura me l’ha fatta pagare come non mai. Sono stato l’unico che non poteva fare interviste in carcere, quando persino gli assassini potevano farle”.

La prima cosa fatta da uomo libero

Dopo la libertà, Fabrizio Corona è tornato subito a lavorare. Nell’intervista concessa a ‘La Repubblica’ ha spiegato sulla “prima cosa fatta da uomo libero”: “Finora tutto dipendeva dal si o no di un magistrato, anche la possibilità di andare al cinema. Ma non ho provato nessuna emozione. Siccome sono un malato di lavoro, sono a Cagliari a lavorare a un evento. Sicuramente andrò a Parigi alle sfilate di moda, non ci vado da 14 anni, ci ho passato anni e anni. È la mia città, quella dove ho fatto il modello a 18 anni, portavo le mie svariate fidanzate per le fughe d’amore. Appena avrò il passaporto, andrò a Los Angeles, dove conto di trasferirmi 6 mesi l’anno”.

I progetti futuri di Fabrizio Corona

In chiusura di intervista, Fabrizio Corona ha rivelato i suoi progetti futuri: “Voglio solo il riconoscimento delle mie doti di comunicatore e vorrei fare qualcosa di importante e serio, progetti televisivi sia italiani che esteri. Voglio provare ad avere anche successo internazionale. Finora ho avuto soltanto popolarità. Adesso voglio avere successo e riconoscimento”.