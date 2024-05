Fabrizio Corona padre per la seconda volta, aspetta un figlio da Sara Barbieri: "Prego che sia femmina"

Per Fabrizio Corona e Sara Barbieri è in arrivo un lieto evento: il re dei paparazzi sarà padre per la seconda volta. Secondo le prime indiscrezioni la gravidanza sarebbe in corso da almeno tre mesi, e Fabrizio Corona ha dato la notizia in esclusiva programmata al settimanale ‘Chi’ con il nuovo numero in edicola da mercoledì 22 maggio. L’anticipazione arriva da ‘MowMag’, che ha riportato anche le prime dichiarazioni del diretto interessato.

Fabrizio Corona padre per la seconda volta

Come detto in apertura, Sara Barbieri sarebbe al terzo mese di gravidanza. Ciò significa che Fabrizio Corona sarà di nuovo padre. L’indiscrezione è stata data in esclusiva programmata al settimanale ‘Chi’.

Il re dei paparazzi ha anche già lanciato l’ipotesi sul nome, senza nascondere il suo sogno di affiggere un nastro rosa. Dopo Carlos Maria, nato dalla relazione con Nina Moric, Fabrizio Corona è dunque pronto a proiettarsi in un nuovo futuro.

Fonte foto: ANSA Fabrizio Corona sarà padre per la seconda volta. La compagna Sara Barbieri è in dolce attesa al terzo mese. “Spero che sia femmina”, dice il re dei paparazzi

Diciamo “pronto”, perché – secondo le indiscrezioni – la gravidanza è voluta: la coppia ha definitivamente scelto di mettere al mondo il frutto della loro relazione.

A proposito della dolce attesa di Sara Barbieri, Corona dice: “Io prego sia femmina. È sempre stato il mio sogno”. Diventare padre a 50 anni, inoltre, non lo spaventa: “Non c’è problema, perché è un figlio voluto e così avrò qualcuno che aiuta nella vecchiaia me e Carlos”.

Il nome e la possibile data di nascita

A proposito del nome, Fabrizio Corona non ha dubbi: il re dei paparazzi sceglie Dea Vittoria se fosse femmina. Se fosse maschio? “Non lo voglio”, scherza, poi dice: “Allora lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero così, con il mio nome e cognome”.

Anche sulla data del lieto evento Fabrizio Corona pensa in grande: “Io lo so che nascerà il 25 dicembre, il giorno di Gesù. Ne sono sicuro”.

Chi è Sara Barbieri

Sara Barbieri è una modella. Nata a Firenze, classe 2000, da tre anni vive una relazione con Fabrizio Corona. Come ricostruisce ‘Today’, i due nel 2022 avevano annunciato le nozze, ma il momento del “sì” è stato rimandato.

Sara Barbieri ha lavorato per alcuni dei brand più importanti della moda internazionale, da Gucci a Brosway.