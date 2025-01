Fabrizio Corona e i retroscena su Francesco Totti e Ilary Blasi: "50 mila euro al posto della mortadella"

Alla fine della partita – o delle partite – Fabrizio Corona vuoterà il sacco su Francesco Totti e Ilary Blasi. In un video pubblicato sul suo profilo l’ex paparazzo annuncia importanti rivelazioni sull’ex coppia: “Totti mi diede 50 mila euro in una busta di mortadella” con lo scopo di nascondere le foto che Flavia Vento avrebbe scattato come prova della loro presunta relazione clandestina.

La rivelazione di Corona su Flavia Vento

Sulla sua pagina Instagram Fabrizio Corona annuncia scottanti novità che vedranno la luce alle ore 16 di giovedì 23 gennaio per il format Corona On Air.

In pochi secondi l’ex re dei paparazzi cita Flavia Vento, Francesco Totti, Ilary Blasi e fa riferimento a misteriosi 50 mila euro che l’ex capitano della Roma gli avrebbe consegnato.

“Prima del matrimonio dovete sapere che Totti si è sco*ato Flavia Vento”, esordisce così, Corona, nella clip postata su Instagram. Poi continua: “Me lo racconta Flavia Vento, che aveva le foto“.

Quindi Corona si sarebbe rivolto ad un giornale – l’ex paparazzo non specifica il nome della testata – per consegnare la notizia, e in quel momento sarebbe entrato in scena proprio Francesco Totti.

I 50 mila euro in una busta di mortadella

Nella clip Corona rivela: “Totti mi diede 50 mila euro in una busta di mortadella”. A consegnare la busta sarebbe stato il fratello dell’ex capitano della Roma: “È arrivato con una busta di mortazza e mi ha detto: ‘Tiè, Fabri’!”. Il tutto sarebbe avvenuto “di fianco a Costanzo, pace all’anima sua”.

“Non le fa usci’ le foto, tieni”, gli avrebbe detto il fratello di Totti. “Io prendo, apro il panino convinto che ci fosse la mortadella” trovandosi invece davanti a 50 mila euro.

Il presunto tradimento tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Con questa anteprima Fabrizio Corona ritorna sulla tanto chiacchierata notte di passione che l’allora capitano giallorosso e Flavia Vento avrebbero trascorso nel 2005, tre mesi prima del matrimonio di Totti con Ilary Blasi.

Francesco Totti aveva ripetutamente smentito la notizia, ma Flavia Vento ne aveva dato conferma durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve. In quel tempo, ad esempio, Ilary Blasi sarebbe stata in dolce attesa del figlio Cristian. A Belve Flavia Vento aveva detto: “Non mi devo scusare con nessuno”, e a proposito della gravidanza della futura moglie del capitano aveva aggiunto: “Non lo sapevo, forse lo sapeva il signor Totti”.