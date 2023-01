Fabrizio Corona condannato a 1 anno e 10 mesi per tentato furto: ma è un omonimo dell'ex fotografo

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Un clamoroso caso di omonimia ha fatto tornare in primo piano l’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona. Nelle ultime ore si era diffusa la notizia di una condanna per tentato furto in un appartamento. Successivamente è emerso che il destinatario della sentenza non è il re dei paparazzi, già noto per altri tipi di problemi con la giustizia, bensì un uomo che ha il suo stesso nome. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato l’avvocato dell’ex fotografo dei vip, .

Il reato oggetto dell’equivoco

La persona condannata si chiama anch’essa Fabrizio Corona ma a differenza dell’ex paparazzo che è nato a Roma, è originaria di Catania.

L’omonimo secondo quanto si apprende aveva tentato di introdursi insieme a un complice in un appartamento della Capitale. Il furto non è mai avvenuto: i malviventi allarmati probabilmente da un rumore avevano deciso di interrompere l’azione criminosa. Poi erano stati fermati dalle forze dell’ordine.

La sentenza della Cassazione

La Cassazione ha confermato nei confronti di Fabrizio Corona e dell’altro imputato la condanna emessa il 10 ottobre del 2019 a un anno e dieci mesi di reclusione per tentato furto. A causa dello stesso nome, in tanti avevano inizialmente collegato la vicenda all’ex fotografo dei vip.

La smentita dell’avvocato dell’ex paparazzo

Come poi precisato sui social dall’avvocato del Corona più noto, Ivano Chiesa, si è trattato di un caso di omonimia. “Volevo tranquillizzare tutti quanti quelli che lo conoscono e che gli vogliono bene che non è vero, la notizia è completamente sbagliata“, ha spiegato, sottolineando che il suo assistito non è stato condannato ed è estraneo alla vicenda.

“Abbiamo verificato – ha aggiunto – ho in mano la sentenza che riguarda un soggetto che si chiama come lui ma che è nato a Roma in una data diversa. È un omonimo“.