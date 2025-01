Fabrizio Corona attacca Striscia per il Tapiro a Belen, le accuse e la difesa dell'ex: "Mancanza di rispetto"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

A sorpresa, Fabrizio Corona difende la sua ex fidanzata, Belen Rodriguez, dopo che a questa era stato consegnato l’ennesimo Tapiro da parte del programma “Striscia la Notizia”. L’imprenditore ha attaccato la trasmissione di Antonio Ricci parlando di “violenza pura e di mancanza di rispetto” in una lunga storia condivisa sui suoi social.

Fabrizio Corona corre in soccorso di Belen Rodriguez, cui è stato consegnato nella puntata del primo gennaio 2025 il trentaduesimo Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, inviato di “Striscia la Notizia”, storico programma di Canale 5.

Un fatto questo che ha fatto andare su tutte le furie il suo ex fidanzato che l’ha difesa su Instagram, attaccando la trasmissione tv e lo storico ideatore del tg satirico, Antonio Ricci.

Le accuse a “Striscia la Notizia” e ad Antonio Ricci

“Ho visto ora la consegna del Tapiro a Belen e non mi è piaciuta. Non è satira, è violenza pura, mancanza di rispetto per quello che sta attraversando la sua famiglia. Striscia ha toccato il fondo e, quando tocchi il fondo, sei capace o di rinnovarti o di perdere dignità distruggendo tutto quello che hai rappresentato”, queste le dure parole di Fabrizio Corona.

Pur non citandolo, fa riferimento all’incidente occorso al padre della showgirl argentina, Gustavo Rodriguez, da poco dimesso dall’ospedale dopo essere rimasto ustionato a volto e braccia in un incendio in un capannone a Gallarate.

A Corona non sono andate giù neanche le motivazioni per le quali la donna fosse “attapirata”. Lontana dalla televisione negli ultimi tempi e tornata ora con un nuovo programma – “Amore alla prova. La crisi del settimo anno” – in onda su Real Time, la stessa Belen aveva annunciato di volersi prendere un periodo di pausa per prendersi cura di sé stessa e delle sue linee.

Dal Tapiro alla vita sentimentale, cosa aveva detto Belen

Per Corona dunque l’intromissione nella sua vita da parte del programma tv è una mancanza di rispetto. L’ex re dei paparazzi inoltre era stato anche citato, durante l’intervista, da Staffelli che faceva notare come Belen fosse scomparsa dai radar mentre alcuni suoi ex continuavano ad essere sulla bocca di tutti con carriere che vanno a gonfie vele, citando proprio Fabrizio Corona e anche Stefano De Martino, conduttore di “Affari Tuoi” su Rai Uno.

Interrogata sulla sua vita sentimentale, Belen Rodriguez aveva ironicamente detto di voler diventare lesbica. “Ho chiuso con gli uomini, voglio stare da sola, un po’ in pace”, aveva detto, suscitando non poche reazioni, alcune anche indignate da parte della comunità Lgbtq+.

Fabrizio Corona invece sta vivendo un periodo sereno dal punto di vista amoroso e ha da poco accolto un nuovo figlio, Thiago, avuto con la compagna Sara Barbieri.