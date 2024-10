Fabrizio Corona a processo per diffamazione contro Giorgia Meloni: denunciato per l'articolo su Manlio Messina

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fabrizio Corona andrà a processo per diffamazione aggravata contro Giorgia Meloni e il deputato di FdI Manlio Messina. La procura di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio a carico di Corona e di un altro imputato per un articolo in cui si parlava di un presunto “legame affettivo” tra la premier e il parlamentare.

Corona verso il processo per diffamazione

Il pezzo venne pubblicato nell’ottobre del 2023 sul sito Dillingernews.it, del quale l’ex re dei paparazzi svolge il ruolo di “caporedattore di fatto”.

Il processo è frutto delle denunce di Meloni e Messina, entrambi costituitisi parti civili. Il procedimento prenderà il via il 21 gennaio 2025 davanti all’ottava sezione penale di Milano.

Fonte foto: ANSA

Il deputato di FdI Manlio Messina.

Fabrizio Corona verrà difeso dall’avvocato Ivano Chiesa. Gli avvocati di Meloni e Messina sono, rispettivamente, Luca Libra e Mattia Serpotta.

Secondo l’accusa, sarebbe stato Fabrizio Corina a “procacciare la ‘falsa’ notizia” con “verifiche da cui ne emergeva la assoluta infondatezza” e avrebbe, poi, “ordinato insistentemente la sollecita redazione dell’articolo”, anche con “fotografie alterate”.

L’articolo poi fu scritto da Luca Arnau, che andrà anche lui a processo sotto il patrocinio dell’avvocato Alessio Pomponi. Tra i testimoni indicati dai pm nel decreto c’è anche la stessa premier.

Chi è Manlio Messina

Manlio Messina è nato a Catania nel novembre del 1973, è sposato e ha due figlie. Ha iniziato la sua militanza politica nelle file di Azione Giovani, di cui è stato dirigente provinciale.

Si è laureato in Economia e Commercio all’Università degli studi di Catania e ha ricoperto una serie di ruoli in ambito locale per Alleanza Universitaria Azione Giovani e Alleanza Nazionale.

Dal 2008 al 2013 ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Catania e di presidente della VII Commissione Cultura, Politiche scolastiche, Sport e Politiche giovanili.

Venne eletto nel 2013 nel Pdl di cui fu capogruppo fino al suo scioglimento. Nel 2017 venne nominato da Giorgia Meloni coordinatore regionale di Fratelli D’Italia per la Sicilia orientale. È stato assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. Dall’ottobre 2022 è deputato di Fratelli d’Italia.

Come reagì la moglie di Messina

Quando, a suo tempo, si diffuse la diceria della liaison fra Meloni e Messina il diretto interessato venne contattato da Affari Italiani. “Mia moglie, con cui sto da vent’anni, è una persona troppo intelligente!”, commentò Messina, volendo intendere che la serenità della sua famiglia non era stata minimamente turbata dal pettegolezzo.