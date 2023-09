Fabrizio Corona a Belve sulla malattia genetica del figlio Carlos: "Ora sta male. Nina Moric? Non lo vede mai"

Fabrizio Corona ha scelto la trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani su Rai 2 per raccontarsi per la prima volta dal ritorno in libertà. Durante l’intervista, che ha aperto la nuova stagione del programma, l’ex re dei paparazzi ha parlato del suo lavoro e ha toccato anche temi delicatissimi come il suo rapporto con il figlio Carlos e con la sua ex Nina Moric, madre del ragazzo.

Fabrizio Corona a Belve su Rai 2

È un Fabrizio Corona a tutto campo quello che si è messo a nudo ai microfoni di Belve, senza nascondere luci e ombre, forza e fragilità.

Corona ha detto la sua sugli aspetti del suo lavoro di fotografo accusati di forzare la mano. Fonte foto: ANSA “Sui 10 casi che hanno trovato, 8 volte mi chiamarono loro… Anche Trezeguet contattò lui me”, ha detto Corona.

Francesca Fagnani lo ha incalzato: “Non si è mai dispiaciuto? Non c’è una volta che è andato a dormire un po’ peggio?”

Lapidaria la risposta di Corona: “Mai”.

Fabrizio Corona e la malattia genetica del figlio Carlos

Corona è libero dal 23 settembre grazie alla cosiddetta “liberazione anticipata” che prevede uno sconto di 45 giorni ogni 6 mesi di pena scontata.

Poi l’intervista è passata a toccare un tema delicatissimo: la malattia genetica del figlio Carlos.

“Adesso sta male”, ha confessato Fabrizio Corona.

Alla conduttrice che domandava come affrontasse il malessere psicologico del ragazzo, Corona ha risposto senza giri di parole:

“Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”.

I rapporti fra Carlos Corona e Nina Moric

Fagnani ha poi domandato quali fossero i rapporti fra Carlos e la madre Nina Moric.

Secca la risposta: “Non lo vede mai”. Poi l’argomentazione: “Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre”.

E ancora: “Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.

Sembrano dunque lontani i tempi delle tensioni fra Fabrizio Corona e Nina Moric.

Poi la conduttrice ha domandato in che modo Corona sia presente per suo figlio.

“Ci sono in questo momento come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo“, ha risposto Fabrizio Corona.

“Ma nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste”, ha aggiunto.