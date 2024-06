Fabri Fibra contro il candidato sindaco del centrodestra di Sassari: la voce del rapper in uno spot con l'IA

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Scontro sull’intelligenza artificiale. Il rapper Fabri Fibra avrebbe chiesto un risarcimento al candidato sindaco del centrodestra a Sassari, il rettore dell’Università Gavino Mariotti: avrebbe usato la voce del cantante in uno spot elettorale utilizzando l’IA.

Fabri Fibra contro il candidato sindaco di Sassari

Il rapper Fabri Fibra starebbe preparando un’azione legale contro il candidato sindaco del centrodestra a Sassari, il rettore dell’università Gavino Mariotti, colpevole secondo il cantate di aver utilizzato l’intelligenza artificiale per riprodurre la sua voce in uno spot elettorale.

Lo riporta l’agenzia Ansa, che specifica che le azioni legali di Fabri Fibra sono state affidate all’avvocata Antonella Rizzi. L’agenzia di stampa ha anche raccolto una dichiarazione ufficiale dell’agenzia About, che cura la comunicazione del rapper.

Fonte foto: Ansa Il candidato sindaco di Sassari Gavino Mariotti

“Stiamo facendo le opportune verifiche per risalire all’autore del video, dopodiché prenderemo le opportune decisioni” ha dichiarato, in riferimento all’azione legale. Non è stata confermata la voce di un risarcimento nelle centinaia di migliaia di euro, circolata nei giorni scorsi.

Lo spot elettorale incriminato

Alcuni giorni fa sui canali ufficiali della campagna elettorale del rettore dell’Università di Sassari, candidato per il centrodestra a sindaco della città Gavino Mariotti è circolato uno spot che presentava la voce di Fabri Fibra.

Lo spot elettorale di Gavino Mariotti è diventato virale sui social soprattutto come oggetto di scherno da parte dei commentatori, che non hanno mancato di far notare la distanza tra l’immagine istituzionale del rettore e quella trasmessa dallo spot.

“Hey bro, il magnifico rettore dell’Università, Gavino Mariotti, è candidato sindaco alle prossime elezioni di giugno. Diamoci sopra una ics, fai splendere questa Sassari magnifica, che sballo” recitava la voce di Fabri Fibra, generata con un’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale e i diritti d’autore

Negli ultimi mesi la questioni dei diritti di autore dei cantanti in rapporto all’intelligenza artificiale è diventata centrale per diverse grandi etichette discografiche, che hanno iniziato a puntare i piedi nei confronti delle aziende tecnologiche.

Universal ha trattato per mesi con TikTok anche per questa ragione, finendo per rimuovere dalla piattaforma cinese le canzoni dei propri artisti fino a che non è stato raggiunto un accordo. Poche settimane dopo Sony ha affermato che considererà violazione di copyright l’utilizzo delle canzoni dei propri artisti per addestrare l’IA.