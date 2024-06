Fabio Piga ucciso a coltellate nell'omicidio in pub di Cagliari, 36enne aggredito al culmine di una lite

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Omicidio in un pub di Cagliari, dove il 36enne Fabio Piga è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite. L’uomo, un ex carabiniere e ora dirigente di un’azienda, è stato raggiunto da diversi fendenti che non gli hanno lasciato scampo. È stato fermato un 19enne, presunto responsabile del delitto.

L’omicidio al pub dopo la lite

Secondo quanto si apprende, Piga e un giovane avrebbero cominciato a discutere all’interno del pub Donegal in via Caprera a Cagliari. Le ragioni dietro alla lite non sarebbero chiare.

Da un momento all’altro, però, il 19enne avrebbe estratto il coltello ferendo il 36enne. L’uomo è stato raggiunto da un fendente al petto che non gli ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono giunti gli uomini del 118 che hanno tentato di salvare la vita di Fabio Piga, ma non c’è stato nulla da fare.

Nonostante tutti i tentativi, infatti, Piga è stato dichiarato deceduto dopo aver perso molto sangue.

Da un primo esame esterno sul corpo della vittima, effettuato dal medico legale Roberto Demontis, è stato confermato che il colpo ricevuto al petto è stato fatale.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di via Caprera, dove si trova il pub teatro dell’omicidio a Cagliari

Fermato un 19enne

Sul posto sono giunti anche gli agenti della squadra volante e gli investigatori della mobile. Le forze dell’ordine hanno subito fermato il 19enne di Cagliari che adesso si trova in Questura.

Il giovane, accusato dell’omicidio di Piga, dovrà ora chiarire cos’è successo nel pub Donegal di via Caprera.

Choc in Questura

Fabio Piga, come detto, era un ex carabiniere che ora si era dato alla vita imprenditoriale diventando dirigente di un’azienda. Il 36enne era conosciuto e la notizia della sua morte ha sconvolto tutti.

“È una storia molto brutta – ha detto all’Ansa Rosanna Lavezzaro, questore di Cagliari – stiamo lavorando, è una vicenda terribile”.