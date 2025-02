Fabio Persico morto durante un’escursione in Valle d'Aosta, il chirurgo pediatrico è precipitato per 15 metri

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Fabio Persico, chirurgo pediatrico in pensione e responsabile del Banco farmaceutico della Valle d’Aosta, è morto pomeriggio durante un’escursione sui sentieri tra Quart e Saint-Christophe. Il 71enne è scivolato ed è precipitato per oltre 15 metri. La moglie ha dato l’allarme. La Guardia di Finanza di Cervinia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale in Valle d’Aosta

Fabio Persico, 71 anni, chirurgo pediatrico in pensione e responsabile del Banco farmaceutico della Valle d’Aosta, è morto durante un’escursione sui sentieri tra Quart e Saint-Christophe.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco dopo le 17:30, mentre Persico era in compagnia della moglie per una passeggiata sui sentieri sopra casa. Persico è scivolato ed è precipitato nel vuoto per oltre 15 metri. La moglie ha immediatamente chiamato i soccorsi, attivando la Centrale unica del soccorso (Cus).

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Sul posto è intervenuto l’elicottero del Soccorso alpino valdostano, con un medico e i tecnici specializzati, ma quando hanno raggiunto l’uomo, Persico era già deceduto a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

Chi era Fabio Persico

Persico era un chirurgo pediatrico in pensione molto conosciuto in Valle d’Aosta per il suo impegno nel volontariato. Attualmente era responsabile del Banco farmaceutico della Valle d’Aosta.

Oltre all’impegno nel sociale, Persico era stato consigliere comunale a Saint-Christophe, dove era benvoluto da tutta la comunità. Il sindaco di Saint-Christophe, Paolo Cheney, lo ha ricordato come “un uomo gentile e disponibile con tutti”, sottolineando quanto fosse attivo nella parrocchia locale e nel volontariato.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Le indagini sull’incidente sono state affidate ai militari del Soccorso della Guardia di Finanza di Cervinia, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia. Al momento, si ipotizza che Persico sia scivolato accidentalmente lungo il sentiero montano.

Non è ancora chiaro se la caduta sia stata causata da un malore improvviso o da una perdita di equilibrio sul terreno impervio. L’area in cui è avvenuta la tragedia è frequentata da escursionisti locali, ma non risultano segnalazioni su condizioni particolarmente pericolose del sentiero.