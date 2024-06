Fabio Maria Damato fuori dalle società di Chiara Ferragni dopo il caso Balocco: quali poteri aveva il manager

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Fabio Maria Damato lascia le società di Chiara Ferragni. A comunicare la decisione sono proprio Fenice e TBS Crew con una nota: il manager non gestirà più il gruppo a partire dal 16 giugno 2024. A distanza di sei mesi dal Balocco gate, Damato abbandona le cariche di direttore generale e consigliere.

Quale ruolo aveva Fabio Maria Damato nelle società di Chiara Ferragni

In breve tempo, Damato aveva assunto un ruolo sempre più centrale nelle aziende che fanno capo a Chiara Ferragni. Il caso dei pandori Balocco però ha destabilizzato il gruppo e spinto a prendere scelte drastiche.

Il manager aveva un ruolo operativo nella Sisterhood, la cassaforte dell’influencer. Era poi in primo piano anche per quanto riguarda le due aziende griffate Ferragni: Fenice e TBC Crew. Sommando gli ultimi bilanci delle due, si sfiorano i 30 milioni di ricavi.

Il celebre logo di Chiara Ferragni

Nelle ultime settimane c’è stato un chiaro cambio di rotta all’interno del gruppo. Chiara Ferragni ha nominato la madre, Marina Di Guardo, direttrice generale della Sisterhood, spostando nelle sue mani di fatto i poteri che aveva in precedenza Damato.

Il comunicato sminuisce la portata della notizia, parlando del cambiamento come di un normale percorso di rinnovamento aziendale. Si legge inoltre che il manager ora “perseguirà altre opportunità professionali”.

Chi è il manager Damato e per cosa è indagato per il Balocco gate

Damato è di Barletta, ha frequentato la Bocconi, corso di economia aziendale, prima di iniziare a scrivere di moda. Ha raccontato di aver conosciuto Ferragni agli esordi, mentre lui era giornalista. Tale lavoro però non lo soddisfaceva, motivo per cui i due iniziarono a collaborare: “Insieme abbiamo deciso di fare rumore, abbiamo messo alla porta chi non credeva in noi”, aveva detto in un Ted Talk.

Ferragni e Damato lavoravano insieme dal 2017, prima dell’addio sancito dalla nota di oggi.

Il suo volto e il suo personaggio, dapprima dietro le quinte, sono balzati agli onori delle cronache prima per la sua presenza costante nel documentario Chiara Ferragni Unposted, che ha anche prodotto, e poi per il coinvolgimento nella presunta truffa legata ai dolciumi.

Come la stessa Chiara Ferragni, Damato è indagato per concorso in truffa aggravata nell’inchiesta sui pandori Balocco Pink Christmas.