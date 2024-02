Fabio Formaggi trovato morto a Ferrara, ipotesi suicidio: era scomparso la sera di San Valentino

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Fabio Formaggi, dato per scomparso nella sera di San Valentino, è stato ritrovato morto a Ferrara. Svolta tragica quella del caso del giovane di 31 anni, il cui corpo è stato rivenuto in un casolare nella periferia. L’ipotesi dei Carabinieri, che hanno scoperto il corpo nella giornata del 15 febbraio, è quella di suicidio.

La scomparsa il 14 febbraio

Il 14 febbraio, la sera di San Valentino è stato trovato il corpo di una donna vicino Palermo(quando ), la compagna del 31enne aveva lanciato l’allarme. Tornata da lavoro, non lo aveva trovato in casa e si era subito insospettita, arrivando a chiamare le forze dell’ordine. Immediato l’inizio delle ricerche, avvenuto con il coordinamento della Prefettura, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Per battere il territorio sono stati usati anche droni, soprattutto per le zone dell’ex distilleria Eridania di via Turchi. Nessuna scoperta però fino al giorno dopo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Ritrovato il corpo senza vita di Fabio Formaggi, 31enne scomparso la sera di San Valentino

Ritrovato Fabio Formaggi

Il corpo di Fabio Formaggi è stato ritrovato il giorno seguente. La speranza era di trovarlo vivo, soprattutto in seguito all’aggancio di una cella telefonica da parte della sua linea. Il contatto telefonico delle forze dell’ordine però era stato un buco nell’acqua.

Poi il ritrovamento, sempre nell’area già sottoposta a ricerca nella periferia di Ferrara. Nella tarda serata del 15 i Carabinieri hanno scoperto il corpo senza vita del giovane.

L’ipotesi di suicidio

Le indagini per il ritrovamento di Fabio Formaggi si sono conclude con una svolta tragica: il corpo senza vita del 31enne è stato ritrovato in un casale della periferia di Ferrara. Secondo l’ipotesi dei Carabinieri, che non hanno ancora rilasciato i dettagli sulle condizioni del corpo, il giovane si sarebbe tolto la vita.

Il tragico epilogo si sarebbe consumato la sera stessa del 14 febbraio, quando dal cellulare di Formaggi risultano in uscita alcuni messaggi. Verso le 23:00, quando il telefono si è collegato alla cella telefonica, il giovane ha mandato alcuni messaggi ai suoi famigliari. L’autopsia potrebbe quindi convalidare l’ipotesi di suicidio e l’orario, successivo ai messaggi inviati.