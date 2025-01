Fabio Fazio inciampa durante Che tempo che fa e rischia di finire in una botola, parolaccia in diretta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fuoriprogramma durante la puntata di Che tempo che fa di domenica 26 gennaio, con Fabio Fazio che ha rischiato di cadere in una botola al termine dell’esibizione di Claudio Baglioni sulle note di “Strada facendo”. In diretta televisiva è scappata anche una parolaccia, pronunciata da uno spettatore tra il pubblico in studio.

Fazio rischia di cadere in una botola: cosa è successo a Che tempo che fa

Dopo essersi esibito sulle note della sua canzone “Strada facendo” a Che tempo che fa, Claudio Baglioni ha ricevuto gli applausi del pubblico e l’abbraccio del conduttore Fabio Fazio. Quest’ultimo, però, ha rischiato di cadere in una botola, che si è aperta alle sue spalle nel pavimento per far riemergere la scrivania-acquario da cui è solito condurre le interviste.

L’intervento di un tecnico ha scongiurato proprio in extremis la caduta in diretta di Fabio Fazio.

Fonte foto: IPA

Fabio Fazio e Claudio Baglioni a Che tempo che fa, nella puntata andata in onda sul Nove nella serata di domenica 26 gennaio, in cui il conduttore ha rischiato di cadere in una botola che si aperta alla sue spalle sul pavimento.

La parolaccia in diretta a Che tempo che fa

Dopo essere sfuggito alla caduta nella botola, Fabio Fazio ha ripreso subito le redini del suo programma (“Mi sono salvato, per miracolo” ha detto “a caldo”), ma tra il pubblico in tanti sono rimasti spiazzati, colti anche da paura.

Uno degli spettatori in studio è stato ripreso in televisione mentre esclamava una parolaccia: “Porca t…a“.

Il botta e risposta tra Fazio e Baglioni dopo lo spavento

Dopo lo spavento, durante il momento dell’intervista, Fabio Fazio ha detto in tv rivolto al suo ospite Claudio Baglioni: “Prima sono inciampato e per miracolo non è successo niente, ma in questi giorni sento, come dire…un minimo di… come si può dire in italiano… sai quando pensi che non tutti ti vogliono bene”.

Il cantante è stato al gioco e ha risposto sorridendo: “Qualcuno che te la tira“.

La controreplica di Fabio Fazio: “Ecco. Ma scampato pericolo”. E a chi gliela starebbe “tirando”, il conduttore di Che tempo che fa ha risposto con una risata di sfida: “Ah-ha!”.