Fabio Fazio e Luciana Littizzetto al debutto su Nove, frecciata della comica alla Rai: "Figlia della serva"

La nuova avventura di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sta per partire: dopo l’addio alla Rai, la coppia riparte dal Nove con la nuova versione di Che tempo che fa. Alla presentazione del programma la comica non si è fatta sfuggire una frecciatina verso l’azienda pubblica.

Cosa ha detto Luciana Littizzetto “contro” la Rai

Durante un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la Littizzetto con il suo solito stile non ha mancato di mandare “un messaggio” ai vecchi datori di lavoro, quella Rai alla quale sia lei che Fabio Fazio (come molti altri) hanno detto addio pochi mesi fa per spostarsi nel gruppo Warner Bros. Discovery.

Mentre si parlava di camerini e si notava il fatto che quello di Fabio Fazio è rimasto lo stesso con le foto delle figlie e la bandiera della Sampdoria, la comica ha detto: “In Rai avevo un camerino minuscolo, da figlia della serva, non ci entrava nemmeno uno spillo in più. Magari quello nuovo avrò modo di arredarlo, chissà”.

Fonte foto: ANSA Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla presentazione dei palinsesti di Warner Bros. Discovery

Per questa nuova avventura, invece, la torinese si auspica “abbondanza di ascolti” e che il pubblico della coppia possa seguirli anche sul nuovo canale, ma anche “abbondanza di ospiti interessanti, curiosi, e soprattutto in grado di raccontare la vita”.

Come sarà la nuova edizione di Che tempo che fa

In partenza domenica 15 ottobre 2023, il nuovo Che tempo che fa non dovrebbe cambiare molto il suo assetto, solo canale. La ventunesima edizione della trasmissione riparte sul Nove con la stessa identica scenografia, fatto salvo per un dettaglio.

“Io al mio ingresso scenderò una scala di nove gradini. Una difficoltà in più con i tacchi” ha ironizzato Luciana Littizzetto durante la stessa intervista. La comica, girando lo spot promozionale nei mesi scorsi, è stata morsa da un ragno violino ma a quanto pare sarà al suo posto per l’inizio del programma.

Il format resterà uguale: partenza alle 19.30 c0n l’anteprima Che tempo che sarà con Nino Frassica e i suoi retroscena dietro le quinte, poi spazio al programma principale con l’ospite fissa Ornella Vanoni a traghettare la prima parte fino al Tavolo. Più di quattro ore di show ad ogni puntata.

Gli ospiti del nuovo programma al via il 15 ottobre

Nelle stesse anticipazioni, oltre ai nomi già fatti, il conduttore Fabio Fazio ha raccontato ci saranno gli ospiti del nuovo/vecchio Che tempo che fa. Al tavolo torneranno Maurizio Ferrini alias La Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Mara Maionchi, ma ci sarà anche una new entry: Ubaldo Pantani.

Nella prima parte, rivela Fazio, “ci aiuteranno a capire la nostra società contemporanea Roberto Saviano, che verrà a trovarci spesso, Michele Serra, Massimo Gianni e il professor Roberto Burioni“, quest’ultimo definito “essenziale perché rappresenta la voce della scienza in un momento in cui contro le verità scientifiche si diffondono le visioni folli di complottisti e terrapiattisti”.

Non mancherà Filippa Lagerback, da tempo volto fisso del programma. La coppia è pronta a ripartire, magari buttando un occhio anche sui risultati della Rai, alle prese in questi giorni con i primi flop della nuova programmazione.