Fabio Anobile dalle Paralimpiadi alla truffa: l'ex atleta avrebbe raggirato pure l'ex assessora Laura Marsilio

Un nuovo nome si aggiunge all’elenco di coloro che avrebbero subito una presunta truffa da parte di Fabio Anobile, atleta che alle Paralimpiadi di Rio 2016 si conquisto un bronzo. Tra le possibili vittime, anche una politica: Laura Marsilio, ex assessora della Giunta Alemanno e sorella del governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio, la quale avrebbe perso 3.700 euro.

Le accuse a Fabio Nobile e la presunta truffa

Il campione paralimpico Fabio Anobile, infatti, è accusato di truffa ai danni di diverse persone.

Secondo il racconto delle presunte vittime, Anobile prometteva ai suoi potenziali acquirenti dei beni di lusso (tra i quali orologi Rolex) a prezzi competitivi. Lo sportivo allettava le vittime con diversi sconti sul prezzo finale, in cambio di un cospicuo anticipo.

Fonte foto: Getty

Eoghan Clifford, Kris Bosmans e Fabio Anobile a Rio (Brasile), 16 settembre 2016

Peccato, però, che i beni di lusso promessi non sono mai stati consegnati, anche se il campione delle Paralimpiadi di Rio 2016, in tutti i casi, ha intascato ingenti somme di denaro.

La testimonianza di Laura Marsilio

E anche l’ex assessora Laura Marsilio figurerebbe tra le possibili vittime di Fabio Nobile. Nel suo caso, la truffa, avvenuta nel 2023, le sarebbe costata 3.700 euro, che avrebbe saldato come anticipo per delle merci di lusso mai ricevute: delle borse Prada.

Tra le presunte vittime di Anobile, anche un avvocato, che in ordine cronologico è l’ultima vittima ad essersi palesata.

L’uomo avrebbe pagato all’atleta 8.500 euro per l’acquisto di due Rolex, uno per sé ed uno come dono di Natale alla compagna. La truffa all’avvocato risale al 2022 e, anche in questo caso, dopo aver intascato il denaro, Fabio Anobile sarebbe sparito.

Il campione alle Paralimpiadi citato in giudizio

L’elenco di coloro che hanno raccontato di aver subito una truffa da Fabio Anobile è lungo: ad oggi, si parla di 11 potenziali truffati.

A causa dei racconti delle presunte vittime, il pm di Roma Delio Spagnolo ha citato il campione paralimpico in giudizio, mentre la Procura ha chiuso due inchieste.

Stando alle testimonianze dei truffati, il campione avrebbe sfruttato, come leva per commettere la truffa, quella della sua fama. L’atleta affermava infatti di poter fruire di sconti e particolari agevolazioni per acquistare i beni di lusso grazie al proprio successo.