Fa il saluto romano dopo la vittoria alle comunali a San Stino di Livenza: bufera sulla neo-consigliera

Fa il saluto romano a favore di telecamera. La festa per celebrare la vittoria alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio è durata poco per Laura Motta, neo consigliera comunale eletta nelle fila del centrodestra a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Dopo le polemiche per il gesto il sindaco appena eletto si dissocia e ne chiede le dimissioni.

Il fatto è avvenuto a San Stino di Livenza, comune di 12 mila abitanti nella città metropolitana di Venezia. A vincere le elezioni del 14 e 15 maggio è stato il candidato sindaco sostenuto dal centrodestra, Gianluca De Stefani, che con il 60% dei voti ha strappato la guida del Comune al centrosinistra dopo quarant’anni.

Durante i festeggiamenti sono state scattate delle foto con tutti i componenti della lista in posa davanti al municipio. Tra sorrisi ,saluti e gesti di vittoria è spuntato il braccio teso, nel tipico saluto fascista, di una consigliera appena eletta.

A sollevare il caso è stato il segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella, che ha diffuso foto e video di quanto accaduto.

“Festeggiare è legittimo, il saluto romano no“, dice Martella, che aggiunge: “L’euforia per la vittoria del centrodestra nel comune veneziano non giustifica in alcun modo questo genere di manifestazioni”.

Alle polemiche sollevate dal Pd, il sindaco appena eletto ha risposto dopo poche ore con un comunicato con il quale chiede scusa ai cittadini.

San Stino di Livenza: la neoconsigliera fascista Laura Motta esulta col saluto romano.#Fasci_di_merda#matrice pic.twitter.com/KajTL4y5js — Francesco B. (@baffi_francesco) May 16, 2023

“Il brutto gesto, del quale mi dissocio assolutamente e da me non visto in quanto impegnato nella posa per la foto con tutti i presenti a braccia sollevate, in segno di festa, come richiesto dal fotografo, non appartiene alla mia cultura, alla cultura di questo territorio, alla cultura della lista che rappresento ed ai componenti della stessa”, ha detto De Stefani.

Il primo cittadino chiude la nota invitando la consigliera neo eletta a rassegnare le dimissioni.