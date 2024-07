Ex procuratore Pignatone indagato nell'inchiesta su mafia e appalti a Caltanissetta: accusa di favoreggiamento

L’ex procuratore di Palermo, Giuseppe Pignatone, è indagato a Caltanissetta per il suo presunto ruolo nell’insabbiamento dell’inchiesta su mafia e appalti del 1992. Il magistrato, che oggi presidente il tribunale della Città del Vaticano, è accusato dai pm nisseni per favoreggiamento alla mafia.

Pignatone indagato per favoreggiamento alla mafia

Tra gli indagati dalla procura di Caltanissetta per l’insabbiamento delle indagini del 1992 sull’inchiesta mafia e appalti c’è anche Giuseppe Pignatone.

L’ex procuratore di Palermo, attualmente presidente del tribunale della Città del Vaticano, è accusato di favoreggiamento alla mafia e di aver avuto un ruolo cruciale nell’occultamento di informazioni cruciali per le indagini.

Mercoledì 31 luglio, Pignatone si è presentato al palazzo di Giustizia di Caltanissetta per essere interrogato

Gli altri indagati nell’inchiesta mafia e appalti

L’indagine, coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, coinvolge anche l’ex sostituto procuratore di Palermo, Gioacchino Natoli, e il generale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti.

Come riportato dal Corriere della Sera, il primo, noto per aver fatto parte del pool antimafia di Falcone e Borsellino, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio dello scorso 5 luglio.

Le autorità sospettano che, insieme a Pignatone e all’allora procuratore Pietro Giammanco, deceduto nel 2018, abbiano concorso nell’insabbiamento delle indagini sui legami tra mafia e appalti.

Notizia in aggiornamento