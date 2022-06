Ex nazista di 101 anni condannato a 5 anni di carcere: Josef Schuetz è accusato di oltre 3 mila omicidi

Alla fine, la condanna è arrivata. Josef Schuetz, ex guardiano di un campo di concentramento nazista, è stato condannato a 5 anni di reclusione dal tribunale del Brandeburgo, in Germania. Ha 101 anni: è la persona più anziana – ad oggi – accusata di complicità in crimini di guerra durante l’Olocausto. È accusato di coinvolgimento nell’omicidio di 3.518 persone.

Chi è Josef Schuetz

Josef Schuetz è accusato di aver partecipato all’omicidio di 3.518 persone, prigioniere nel campo di Sachsenhausen a Oranienburg, a nord di Berlino, tra il 1942 e il 1945.

Finita la guerra, l’ex guardiano – che all’epoca aveva 21 anni – si era professato innocente: aveva dichiarato di non aver fatto “assolutamente nulla” e che non era a conoscenza dei raccapriccianti crimini commessi nel campo.

La difesa di Schuetz e le accuse nei suoi confronti

Schuetz, al termine del processo, ha dichiarato di non sapere “perché sono qui“.

I pubblici ministeri, però, hanno affermato che “consapevolmente e volontariamente” l’ex guardiano nazista ha partecipato ai crimini come guardiano del campo di Sachsenhausen.

Le accuse contro Schuetz includono il favoreggiamento della “esecuzione per fucilazione di prigionieri di guerra sovietici nel 1942” e l’omicidio di prigionieri “usando il gas velenoso Zyklon B“.

L’inferno di Sachsenhausen

In quell’inferno, dal 1936 al 1945, sono state detenute oltre 200 mila persone tra cui ebrei, rom, oppositori del regime e omosessuali.

Decine di migliaia di detenuti hanno perso la vita stremati dai lavori forzati, altri per omicidi, esperimenti medici, fame o malattie.

Un’agonia fino alla liberazione avvenuta grazie all’intervento dei russi, secondo il Sachsenhausen Memorial and Museum.