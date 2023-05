Ex deputato Pds Raffaele Manca cade dal trattore e muore dopo 4 giorni di agonia: l'incidente e il dramma

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Lutto nel mondo della politica per la morte di Raffaele Manca, ex sindaco di Norbello nell’Oristanese nonché ex deputato del Partito Democratico della Sinistra tra l’aprile 1994 e il maggio 1996 nella XII legislatura. Il politico, 79 anni, è deceduto in ospedale dopo quattro giorni di agonia in seguito a una caduta da trattore avvenuta giovedì 4 maggio 2023.

Cade dal trattore, morto Raffaele Manca

Il dramma, come detto, si è consumato nella giornata di giovedì 4 maggio 2023 nella campagne di Domusnovas Canales, in provincia di Oristano. Manca, secondo quanto emerso, stava rientrando dalla campagna verso il centro abitato, percorrendo una strada vicinale, quando il trattore si è ribaltato.

Stando ai primi rilievi sembra che l’ex deputato abbia sterzato improvvisamente e il mezzo l’abbia scaraventato con violenza a terra. Il 79enne avrebbe perso subito i sensi dopo aver impattato violentemente la testa sull’asfalto. Immediato il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove Manca è arrivato in condizioni critiche. L’ex sindaco di Norbello è stato rianimato e sedato, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano.

Manca, dopo quattro giorni di agonia, è morto nel tardo pomeriggio di lunedì 8 maggio 2023.

Chi era Raffaele Manca

Nato a Bitti, in provincia di Nuoro, nel 1943, Raffaele Manca è stato uno degli esponenti di spicco del Partito Comunista fino al 1992, anno in cui lasciò il gruppo per aderire al Partito Democratico della Sinistra.

In precedenze sindaco di Norbello, nell’Oristanese, dal 1985 al 1992, Manca col PDS ottenne l’elezione alla Camera col sostengo dei Progressisti avendo la meglio nel collegio uninominale di Macomer. Il suo ruolo da deputato nella XII legislatura, con Berlusconi prima e Dini poi come presidente del Consiglio, terminò nel 1994.

Dal 1995 al 2000 è stato anche consigliere comunale a Norbello e negli ultimi anni era al lavoro per un progetto di valorizzazione del sito archeologico di Castel di Sella e della chiesetta di Santa Vittoria, vicini al luogo in cui si è verificato l’incidente.