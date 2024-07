Ex collega aggredito per il Tfr, gli stacca l'orecchio a morsi e lo scrive sui social: arrestato in spiaggia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Stacca un orecchio a morsi all’ex collega, come Mike Tyson sul ring, poi se ne vanta sui social. Per questo, per una aggressione avvenuta mesi fa a Napoli, un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri in spiaggia, mentre era in vacanza in Calabria.

Aggredisce l’ex collega, arrestato in spiaggia in Calabria

Come riporta Ansa, i carabinieri della Compagnia Stella di Napoli hanno arrestato un 45enne napoletano con l’accusa di lesioni gravissime, aggravate dai motivi abietti. L’uomo è stato rintracciato e arrestato su una spiaggia di Scalea, in provincia di Cosenza, dove era in vacanza.

L’uomo è accusato di una brutale aggressione ai danni di un ex collega, “colpevole” secondo lui della mancata corresponsione del suo Tfr.

L'arresto a Scalea, in provincia di Cosenza

Il 45enne finito in carcere è risultato avere una lunga serie di precedenti in materia di droga, rapina, evasione, ricettazione, furto, estorsione e maltrattamenti in famiglia.

L’aggressione a Napoli, gli stacca l’orecchio a morsi

La feroce aggressione è avvenuta a Napoli lo scorso aprile. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 45enne riteneva che l’ex collega, 50 anni, fosse responsabile del mancato pagamento del trattamento di fine rapporto da parte della ditta dove entrambi avevano lavorato.

L’arrestato ha colpito il collega con schiaffi, pugni e anche un morso, con il quale gli ha staccato un pezzo d’orecchio.

Dopo l’aggressione i sanitari giudicarono la vittima guaribile in 60 giorni evidenziando anche la compromissione permanente del volto.

Si vanta sui social di quanto fatto

Soddisfatto di quanto compiuto, il 45enne lo avrebbe scritto sui social, esaltando le sue azioni e l’aggressione ai danni dell’ex collega.

“Chi passa per le mie mani dopo essere passato per l’ospedale torna a casa con un pezzo mancante…”. Questo uno dei messaggi scritti sui social dall’uomo, riportato dall’Ansa.

Messaggi che non sono sfuggiti agli investigatori i quali sono riusciti così a ricostruire la dinamica dei fatti.