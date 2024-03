Ex calciatore Emanuele Panizza morto nell'incendio a Valmadonna vicino Alessandria: due persone intossicate

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emanuele Panizza, detto “Lele”, ex calciatore dell’Alessandria, è morto in un incendio scoppiato nella serata di domenica 17 marzo a Valmadonna, nell’Alessandrino. Nel rogo, altre due persone sono rimaste intossicate.

Cosa è successo a Valmadonna

Come riportato da ‘La Stampa’, l’incendio che è costato la vita a Emanuele Panizza è scoppiato nella serata di domenica 17 marzo in un’abitazione a Valmadonna, in provincia di Alessandria. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i Vigili del Fuoco, con le operazioni che si sono prolungate per diverse ore.

Le altre due persone rimaste intossicate nell’incendio sono finite in ospedale.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incendio in cui ha perso la vita l’ex calciatore Emanuele Panizza è scoppiato nella serata di domenica 17 marzo in un’abitazione a Valmadonna, frazione a nord di Alessandria, in Piemonte.

Il messaggio dell’Alessandria per Emanuele Panizza

L’Alessandria Calcio ha ricordato Emanuele Panizza, che ha perso la vita nell’incendio a Valmadonna, con un messaggio pubblicato sui canali social del club.

Nella nota si legge: “Indossare i nostri colori non è da tutti, lo sappiamo. Tu ne sei stato ampiamente degno. Ciao Lele”.

Chi era l’ex calciatore Emanuele Panizza

Emanuele Panizza è morto all’età di 58 anni. È stato una colonna dell’Alessandria Calcio in Serie C2 a metà degli anni Ottanta. Da tutti conosciuto come “Lele”, aveva preso parte anche all’ultima partita delle vecchie glorie, nell’estate del 2023.

Da calciatore, Emanuele Panizza aveva indossato le maglie di altri club della provincia, come la Valenzana e il Derthona in serie D.

Dopo che è scoppiato l’incendio a Valmadonna, la notizia della morte di Emanuele Panizza si è diffusa velocemente in città, dove tanti amici e tifosi dei grigi ora lo piangono e ricordano con affetto.