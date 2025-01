Ex calciatore Andrea Mussoni torna in carcere: era ai domiciliari, ha strappato il braccialetto elettronico

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo una lite con la compagna ha strappato il braccialetto elettronico e ha lasciato l’appartamento in cui era agli arresti domiciliari. Per questo l’ex calciatore Andrea Mussoni è stato arrestato ed è tornato in carcere a Rimini. Era stato arrestato lo scorso aprile per le violenze all’ex fidanzata.

Andrea Mussoni arrestato per evasione

È tornato in carcere a Rimini Andrea Mussoni, 44enne ex calciatore professionista che ha militato a lungo in serie C, tra Rimini, Ravenna e San Marino.

L’uomo era stato arrestato per evasione la notte di Natale dopo essere uscito dall’abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari strappando il braccialetto elettronico.

Si trovava agli arresti domiciliari dallo scorso novembre per le violenze commesse ai danni dell’ex compagna.

Strappa il braccialetto elettronico e lascia i domiciliari

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, i fatti sono avvenuti nella notte di Natale.

Dopo aver litigato con l’attuale compagna, Mussoni ha strappato il braccialetto elettronico ed è uscito di casa, l’abitazione della donna a Poggio Torriana, in provincia di Rimini, dove era ai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe prima andato a fare visita ai figli e poi dal padre a Villa Verucchio, frazione di Verucchio (Rimini).

È qui che è stato rintracciato e arrestato per evasione dai carabinieri, messi in allerta dalla rottura del braccialetto elettronico.

L’ex calciatore torna in carcere a Rimini

Il 27 dicembre il giudice del tribunale di Rimini ha accolto la richiesta della procura di aggravamento della misura cautelare per Andrea Mussoni.

Per l’ex calciatore si sono quindi riaperte le porte del carcere di Rimini.

Fondamentale la testimonianza dell’attuale compagna, che avrebbe anche negato al 44enne l’accoglienza nel proprio appartamento.

Le violenze all’ex compagna

Andrea Mussoni era stato arrestato lo scorso 24 aprile con l’accusa di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex compagna.

Sull’uomo ci sono sospetti anche per quanto riguarda l’incendio al Kiosko Vincanto, locale di Villa Verucchio distrutto dalle fiamme tra il 14 e il 15 aprile 2024.

Poche ore prima in quel locale Mussoni era stato visto schiaffeggiare l’ex fidanzata; il titolare era intervenuto per difenderla e l’uomo lo aveva minacciato di distruggere il locale con delle molotov.

A novembre Mussoni era uscito dal carcere, ottenendo i domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.