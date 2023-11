Evaso a Pesaro Federico Marcelli, condannato due volte per violenza sessuale: è in fuga, vittime terrorizzate

È evaso a Pesaro Federico Marcelli, ex ristoratore di 49 anni che stava scontando gli arresti domiciliari in casa della madre. Di lui si sarebbero perse le tracce mercoledì 15 novembre, quando si sarebbe liberato dal braccialetto elettronico e avrebbe abbandonato l’abitazione. Marcelli era stato condannato per violenza sessuale ai danni di due donne con le quali aveva avuto una relazione.

Federico Marcelli evade a Pesaro

Federico Marcelli si trovava agli arresti domiciliari in casa della madre dopo la condanna per violenza sessuale.

Da mercoledì 15 novembre si sono perse le sue tracce: l’ex ristoratore, 48 anni, si sarebbe staccato il braccialetto elettronico e sarebbe svanito nel nulla.

Fonte foto: TuttoCittà.it Federico Marcelli è evaso dai domiciliari a Pesaro, dove stava scontando la pena per violenza sessuale

Marcelli, ex titolare di un locale a Cattabrighe (Pesaro) è ora ricercato in tutta Italia.

I carabinieri si sono messi subito sulle sue tracce, per ora senza risultati. Non è dato sapere se l’ex ristoratore si sia allontanato da solo, né se si sia mosso a piedi o a bordo di qualche veicolo..

La condanna per violenza sessuale

Come detto in apertura, Federico Marcelli ha ricevuto due condanne per violenza sessuale ai danni di due sue ex compagne.

Gli episodi si sarebbero consumati tra il 2020 e il 2021, e per i due casi distinti il 49enne è stato condannato rispettivamente a 6 anni e a 4 anni e 4 mesi.

Come ricostruisce ‘Fanpage’, dopo le violenze Marcelli avrebbe minacciato le vittime: “Se parli ti uccido. Ti sotterro e non faccio ritrovare il cadavere. Ti seppellisco viva. Ho fatto il volontario in Somalia, ho ucciso dei bambini e posso uccidere anche te“.

Il 1° dicembre la settima sezione della Cassazione dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato in riferimento alla condanna a 4 anni e 4 mesi. Se tale ricorso dovesse essere respinto, per l’ex ristoratore si aprirebbero le porte del carcere.

Secondo le prime ipotesi, Federico Marcelli avrebbe pianificato la fuga proprio per l’approssimarsi della data fatidica.

La paura delle vittime

Appresa la notizia dell’evasione, per le vittime è iniziata la paura. Una di esse vive a Pesaro, mentre l’altra si trova in una struttura protetta nelle Marche.

Quest’ultima ha messo al mondo un figlio di cui Marcelli risulta essere il padre, ed è tanta la paura che il 49enne possa rapire il bambino.

La donna avrebbe dovuto lasciare la struttura protetta entro pochi giorni, ma l’evasione dell’ex compagno l’ha costretta a prorogare l’uscita.

Come riporta ‘Il Resto del Carlino’ Elena Fabbri, avvocata delle due donne, ha ottenuto un inasprimento della pena prevista per l’uomo una volta che verrà rintracciato.

Nel settembre 2023 un uomo arrestato per concorso in rapina e ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano era riuscito a fuggire dalla finestra.

Un poliziotto di 28 anni che si era lanciato all’inseguimento era rimasto ferito gravemente, tanto da richiedere un intervento d’urgenza.