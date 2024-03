Evacuati gli ostaggi del killer barricato vicino Filadelfia, almeno tre morti: si tratta di un senzatetto

Sono stati evacuati gli ostaggi del killer che vicino Filadelfia, a Falls Township, sta impegnando le forze di polizia in una lunga caccia all’uomo dopo essersi barricato in una casa. Tre le zone nelle quali l’assalitore ha aperto il fuoco per poi fuggire a bordo di un’auto rubata. Ora, secondo i media locali, gli ostaggi sarebbero liberi anche se l’uomo ha ucciso almeno tre persone.

Spari a Filadelfia, tre morti

L’incubo è iniziato nella mattina di sabato 16 marzo quando il killer ha aperto il fuoco nella contea di Bucks, Pennsylvania, e ha ucciso tre persone.

Subito dopo il killer si è dato alla fuga a bordo di un’auto rubata e le forze di polizia hanno subito fatto partire la caccia all’uomo.

Fonte foto: iStock Spari a Filadelfia: un killer ha ucciso tre persone e si è barricato con ostaggi. Dopo la caccia all’uomo, i prigionieri sono stati evacuati

Secondo il procuratore distrettuale della contea di Bucks, Jennifer Schorn, le prime due vittime sarebbero rispettivamente la matrigna e la sorella minore di André Gordon, questo il nome del killer in fuga.

Gordon avrebbe dunque ucciso matrigna e sorellina per poi spostarsi verso l’abitazione di Taylor Daniel, una ragazza di 25 anni dalla quale avrebbe avuto due figli. La donna è stata uccisa a colpi di fucile.

Alle 9:13 Gordon ha minacciato il proprietario di un suv, ha rubato il mezzo e si è diretto verso Trenton, nel New Jersey.

Killer barricato con ostaggi

Nel tardo pomeriggio di sabato 16 marzo André Gordon, sempre a Trenton, si è barricato in un’abitazione di Phillip Street per diverse ore. In serata è arrivata la notizia dell’avvenuta liberazione degli ostaggi, ma l’assassino è rimasto dentro la casa.

Per la sua fuga e la sua dimostrata pericolosità, la polizia locale ha consigliato di non uscire di casa e per questo motivo sono stati annullati i festeggiamenti per San Patrizio.

Chi è André Gordon

Secondo fonti vicine alla polizia riportate da ‘6ABC’, André Gordon sarebbe un senzatetto di 28 anni già noto alle autorità locali. Tuttavia, come riporta ‘NBC News’, secondo il capo della polizia di Falls Township Nelson Whitney, “non c’era nulla che indicasse che qualcosa del genere potesse accadere”.

In queste ore la trattativa tra André Gordon e gli uomini della polizia è ancora in corso.