Eva Grimaldi svela l'abuso di cocaina e alcol, poi fa gossip: le storie con Benigni, Amendola e Gabriel Garko

Gabriel Garko solo un amico, con Claudio Amendola e Roberto Benigni invece due love story a tutti gli effetti: lo ha confessato Eva Grimaldi, intervistata da Monica Setta nel programma di Rai 2 Storie di donne al bivio. L’attrice ha inoltre ricordato di quando finì nel tunnel dell’abuso di cocaina e alcol.

Eva Grimaldi sulle storie con Gabriel Garko, Benigni e Amendola

L’attrice veronese ha dichiarato che oggi è felice al fianco della compagna Imma Battaglia, ricordando gli amori di quella che definisce la sua vita ‘precedente’.

“Gabriel Garko? Eravamo solo amici ma le storie con Roberto Benigni e Claudio Amendola erano vere”, ha spiegato alla giornalista Monica Setta.

Fonte foto: IPA Eva Grimaldi e Imma Battaglia

“Non ho mai avuto storie di una notte – ha aggiunto -. Non ne sono mai stata capace”. Poi ha riferito ulteriori dettagli sulle relazioni avute con Benigni e Amendola.

“Anche con Benigni non fu una volta sola, anzi, per me lui era un uomo assolutamente speciale – ha puntualizzato -. E non ho mai confidato finora un altro amore che ho avuto: Claudio Amendola. Con lui ci siamo amati ed è stata una passione forte, non una cotta passeggera”.

Alcol e cocaina: il periodo buio di Eva Grimaldi

L’attrice, nel corso della chiacchierata, è tornata a parlare del periodo buio in cui abusò di droga e alcol. “Ero in un inferno, prima la cocaina e poi ero diventata quasi alcolizzata“, ha spiegato, riferendosi al momento in cui fu lasciata dall’ex marito.

Dopo il crac sentimentale ha conosciuto Imma Battaglia. Una sorta di ‘angelo’ che l’ha aiutata ad uscire dal tunnel delle dipendenze.

“Mi ha salvata Imma – ha dichiarato -. La prima volta che l’ho vista al Gay Village sono scoppiata a piangere e le ho confidato tutta la mia sofferenza. Era la prima donna che scoprivo di amare”.

Il fidanzamento ‘mediatico’ con Gabriel Garko

Al tempo in cui lavorava per la Ares di Alberto Tarallo fu protagonista di un fidanzamento con Gabriel Garko. Un’unione che si è poi scoperto essere solamente ‘mediatica’.

“Abbiamo avuto i nostri buoni vantaggi in quel periodo – ha confidato in riferimento al periodo in cui lavorò con Garko per la società Ares di Alberto Tarallo -. Anche se ci sono state cose che non si possono dire”.

“Comunque, nessuno ci ha puntato una pistola alla tempia. Ognuno di noi ha scelto liberamente. Gabriel e io siamo stati più coppia di chi fa l’amore. Baci? Solo una volta tentò di baciarmi con la lingua, ma io mi tirai indietro”, ha concluso.