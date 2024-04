Eva Evans morta a 29 anni, l'attrice-TikToker era la star della serie Club Rat di Prime Video: l'ultimo post

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È morta, a soli 29 anni, l’attrice e tiktoker statunitense Eva Evans, conosciuta per i suoi video ambientati a New York e per la serie tv Prime Video intitolata Club Rat (non disponibile in Italia), in cui raccontava le vicissitudini amorose di un’influencer a New York. Le cause del decesso non sono state rese note.

Morta l’attrice e tiktoker Eva Evans: l’annuncio della sorella

Il triste annuncio è stato fatto dalla sorella sui social: “La mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa ed esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta” ha scritto.

“Dopo 24 ore, mi trovo ancora in un ciclo costante di negazione e accettazione, quindi so quanto sarà difficile elaborare questa notizia – prosegue – Terremo una celebrazione martedì 23 aprile.

“Vorremmo estendere l’invito a tutti coloro che hanno amato Eva, la vostra presenza sarebbe molto importante per lei e per noi. Seguirà un incontro più intimo per i familiari e gli amici più stretti di Eva e vi contatteremo individualmente per i dettagli”, termina il messaggio.

Sono stati tantissimi i messaggi di affetto per lei, diventati virali sui social.

Chi era Eva Evans

Nata a Manhattan e cresciuta tra Brooklyn e i Caraibi, Eva Evans ha collaborato diverse star e con una moltitudine di brand, tra cui Nike e Gucci.

Vantava 30mila follower su Instagram ma era soprattutto su TikTok che aveva il seguito maggiore, con 300mila follower.

Di recente era diventata la protagonista di Club Rat. La serie, esclusiva Prime Video (non disponibile in Italia) presenta diversi tratti autobiografici della ragazza, in quanto narra la storia di una giovane influencer che cerca l’amore a New York.

Le cause del suo decesso non sono state rese note.

La serie Club Rat (Prime Video)

Club Rat racconta le vicissitudini di un’influencer egocentrica che si rimette in gioco dopo che un video umiliante della sua rottura con l’ex diventa virale.

A fare da sfondo c’è il fascino dei locali più esclusivi della città di New York.