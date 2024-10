Ester Raimondi morta a 15 anni a Mozzanica, per i medici aveva l'influenza: il decesso poco dopo le dimissioni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ester Raimondi è morta a 15 anni a Mozzanica, in provincia di Bergamo. La ragazza era stata ricoverata per dei dolori all’addome ma i medici l’avevano dimessa ipotizzando un semplice caso di influenza. Poche ore dopo però è deceduta. Si attendono i risultati dell’autopsia per chiarire quanto successo.

Ester Raimondi morta a 15 anni

Aveva 15 anni e nessun problema di salute, Ester Raimondi, la ragazza morta a Mozzanica, nel Bergamasco.

Il suo decesso è avvenuto a causa di un arresto cardio-respiratorio giunto nella mattinata di domenica 13 ottobre a distanza di 36 ore da quando aveva avvertito i primi dolori.

Il decesso della ragazza in 36 ore: la ricostruzione

La vicenda è stata ricostruita da L’Eco di Bergamo che ha sentito anche la madre della ragazza, Silvana Fossati.

Ester ha percepito i primi dolori nel pomeriggio di venerdì quando si trovava con gli amici.

In serata, il padre ha telefonato al medico di famiglia che ha consigliato di portarla al pronto soccorso. Qui, all’ospedale di Treviglio, è stata visitata dalla pediatra che, diagnosticando un virus influenzale, l’ha dimessa e ha prescritto l’assunzione di sali minerali.

Si sospetta di una sindrome di Crohn

Durante la notte però Ester ha avvertito di nuovo quei dolori e al risveglio, nella mattina di sabato, ha ripetutamente perso i sensi. È stato allora chiamato il 118 che ha portato la ragazza, intubata, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con l’elisoccorso.

Quando è arrivata però la sua situazione era già disperata. I polmoni erano compromessi, come il cuore. La Tac poi rivelava la perforazione dell’intestino. Si era deciso dunque di operare la ragazza che entrava alle 13 in sala operatoria, da cui usciva sei ore dopo.

L’indomani, domenica, tra le 8 e 30 e le 9, l’arresto cardio-respiratorio che le è stato fatale. L’Asst Bergamo Ovest, da cui dipende l’ospedale di Treviglio, ha dichiarato che “è stata già avviata un’analisi dettagliata dell’accaduto con tutti gli approfondimenti necessari”. Ai genitori il personale sanitario del Papa Giovanni ha parlato di una sospetta sindrome di Crohn fulminante.

Chi era Ester Raimondi

Ester Raimondi era una studentessa modello iscritta al secondo anno dell’istituto Oberdan di Treviglio, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. La madre la descrive come “solare, sempre allegra e piena di vita. Era brava a scuola e in famiglia. Evitava discussioni inutili ed era sempre disponibile con chi aveva problemi. Aveva grande energia e voglia di vivere”.

Su Facebook l’amministrazione comunale del paesino in provincia di Bergamo scrive: “Dolore e sgomento hanno investito la nostra comunità oggi, con la notizia dell’improvvisa morte di Ester. L’Amministrazione Comunale si stringe, insieme alla comunità di Mozzanica, attorno ai genitori, al fratello e agli amici. Le bandiere del Municipio vengono legate con il drappo nero in segno di profondo cordoglio per il lutto che ha colpito ognuno di noi”.

I funerali sono stati fissati per giovedì 17 ottobre.